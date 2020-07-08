هرم خوفو ترند في الصين.. سؤال بالامتحانات الصينية عن الهرم المصري.. فيديو

قال الدكتور أحمد بدران ، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن هرم الملك خوفو أصبح ترند فى الصين بعدما جاء فى سؤال بالامتحانات الصينينة عن الهرم المصرى، خاصة وأنها واحد من عجائب الدنيا السبع الموجود حتى الآن.





وأضاف بدران، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن آليات البناء والتشييد والعمران فى الحضارةا لمصرية القديمة مذهلة لذلك كل جامعات العالم مخصصة قسم لدراسة علم المصريات.





وتابع أن الصين من آخر الدول التى دشنت بعثة لدراسة الآثار واكتشافها فى مصر، مشيرًا إلى أن المسائل الرياضية والحسابات الهندسية فى معظم الجامعات تكون عن الأهرامات.





وأوضح أن الفراعنة برعوا فى كافة الفنون الأدب والعلوم والرياضة، مؤكدًا أن عمق وتأثير الحضارة المصرية القديمة أثرت على كافة الدول مما جعلها سؤال فى امتحان رياضيات بالصين.