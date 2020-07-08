نائب يشيد بتصريحات البرلمانية التونسية ضد رئيس حزب حركة النهضة الإخوانى

أشاد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب بتصريحات النائبة التونسي عبير موسى رئيس الحزب الدستورى الحر ضد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالبرلمان التونسي مؤكد أنها تمثل لكمة سياسية لرئيس البرلمان التونسي، وتمثل ضربات قاسية للإخوان في البرلمان التونسي.





وحيا " الكورانى " فى بيان له أصدره اليوم موقف النائبة التونسية ورفضها التدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ورفضها أن تكون تونس قاعدة لتنفيذ الأجندة الخارجية للإخوان ووتوجيه حديثها للإخوان الذين يتزعمهم الغنوشي قائلة لهم علنا: أنتم تتهربون من أن يصدر البرلمان موقفا صريحا إزاء رفض أي تدخل خارجي بليبيا، أنتم خائفون من المساءلة لأنه ليس لديكم الحجة لإقناع الناس بتجاوزاتكم إضافة إلى تأكيد النائبة التونسية عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر أن راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة، عرقل التصويت فى البرلمان بشأن تنظيم الإخوان، مشددة على أن الشعب التونسى أكد على ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة وأن حزبها سيقدم دعوى ضد قانونية تأسيس حركة النهضة فى تونس وأن تأسيس حزب النهضة بها أمور غير قانونية لآن من بين المؤسسين من المحكوم عليهم وبالتالى لا يحق لهم تأسيس حزب دون الحصول على عفو، وهذا لم يحدث مع المؤسسين وفق القانون التونسى إضافة إلى أنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس دينى.





كما أشاد النائب محمد الكورانى بتأكيد النائبة التونسية عبير موسى أن حزب النهضة يتحايل على القانون من أجل التخفى عن مرجعيته الدينية، موضحة أنها تملك وثائق تشير إلى وجود أعضاء فى حزب النهضة الإخوانى لا يحملون الجنسية التونسية إضافة إلى دعوة رئيسة الحزب الدستوري الحر للمجتمع المدني للتحرك ضد حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشى لأنه خطر على أمن تونس القومى وقولها لأعضاء البرلمان التونسى : "نحمل المسئولية لكافة نواب الشعب للتحرك لرفض التحكم بالبرلمان من قبل حزب النهضة الذى ينفذ أجندة الإخوان، ويتلقى أعضاؤه تمويلًا من قطر.





ووجه النائب محمد الكورانى الدعوة للبرلمانية التونسية لزيارة مصر مؤكدا أنها برلمانية قديرة ولديها الحرص الحقيقى على إنقاذ تونس من ممارسات جماعة الاخوان الإرهابية داخل تونس مطالبا من جميع زميلاتها وزملائها بالبرلمان التونسى دعمها لانقاذ تونس من قوى الشر والظلام والإرهاب.