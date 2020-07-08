تدشين أول منصة رقمية للدراسات العليا لخدمة شباب أطباء النساء والتوليد بجامعة أسيوط

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن تدشين أول منصة رقمية للدراسات العليا لخدمة شباب الأطباء بقسم أمراض النساء والتوليد، مشيدًا بتلك الخطوة التعليمية والبحثية الهامة و التي تجسد ضرورة استغلال البنية التحتية الرقمية بالجامعة في تحقيق الهدف الريادي و خطة التعليم الطبي المستمر التى تنتهجها جامعة أسيوط.





من جانبه أكد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، على دعم قطاع الدراسات العليا والبحوث للأفكار الخلاقة التي تحاول الربط بين الجامعة و التدريب اللازم لطلاب الدراسات العليا و بخاصة في ظل الظروف الراهنة و ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة فى دعم الحركة العلمية والبحثية ومواصلة تطوير مجالاتها المختلفة وتحقيق الأهداف المنشودة من خلال الانفتاح العلمى والتعاون المشترك مع اكبر الجامعات الدولية فى مختلف المجالات.





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ووجه الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ، بضرورة مواصلة التعاون بين الإدارات والأقسام المختلفة بالكلية حيث مثلت هذه المنصة التعليمية لطلاب الدراسات العليا صورة طيبه للتعاون بين إدارات الجودة و التعليم الإلكتروني و قسم التوليد وأمراض النساء مما يعكس حالة الاستقرار و التميز العلمي داخل جوانب كلية الطب ، مشيرًا الى ان المنصة تعد نشاط علمي متميز تعمل على تشجيع الطلاب علي زيادة مهارات شباب الأطباء فى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والسعي نحو تعلم مهارات جديده، مع استغلال إمكانيات الجامعة و الكلية في تطبيق النظم الحديثة في التدريب و التقييم.





وأشاد الدكتور محمد الشرقاوى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث بتلك الخدمة العلمية المستحدثة بالكلية ، مشيدًا بجهد الدكتور أحمد مخلوف رئيس قسم التوليد وأمراض النساء وعمله المتفاني إنشاء هذه المنصة التعليمية و ذلك بتوحيد جهود أعضاء هيئة التدريس بالقسم و عمل امتحانات تكوينيه بصورة دوريه تهدف إلى التدريب النشط المستمر لطلاب الدراسات العليا بصوره سهلة و ميسرة .





وأشار الدكتور محمود عبد العليم منسق المنصة التعليمية إلى المدى الكبير من تفاعل طلاب الدراسات العليا فور إطلاق المنصة حيث تم تسجيل ١٢١ طالب دراسات عليا على المنصة أدى منهم الامتحان التكويني الأول ١٠٢ طالب ، موضحًا على اشتمال المنصة الإلكترونية على محاضرات و محاضرات صوتيه و امتحانات تكوينيه دوريه تهدف الي تمكين الطالب من التدريب المستمر .





وفي نفس السياق أشار منسق المنصة إلي تعاون الدكتورة هبه عطيه بإدارة الجودة الانتهاء فى تسجيل عدد 121 طبيب علي المنصة التعليمية و لكل منهم username and password .