أمجد عامر يكتب: كورونا كلمة السر في الانتخابات

أيامٌ قليلة تفصلنا عن استحقاق دستوري، واستكمال خارطة الطريق، ومواصلة العمل بإجراء انتخابات مجلسي الشيوخ، والنواب، والمجالس المحلية.





في الانتخابات الماضية كان الأمر مختلفًا عن هذه المرة، فمن لديه نية الترشح، فعليه محاسبة نفسه في البداية قبل خطوة الترشح، لأن رصيد خدماته للمواطنين في نطاق دائرته، ستكشفه معتمدا على محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن يعتقد أن الإعجابات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي طوق النجاة، فليعلم أنها ليست معيارًا للنجاح، لأن هذا الطريق نهايته الفشل، والصندوق الفاصل لأن المواطنين يعرفون جيدا من كان معهم في الأزمات، ومن أغلق هاتفه، وهرب من الواقع.





بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أن الدعاية عبارة عن مواقع التواصل الاجتماعي، ومكبرات صوت فقط، يعني موسم المؤتمرات انتهي، وأصبحت الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فمن ليس له رصيد خدمات بين الناس فعليه، توفير مصاريف باقة الإنترنت ويجلس مشاهدا أو يعمل لخدمة الناس منتظرا الدورة القادمة، لعلها تكون خيرا له في المستقبل.





كما أن العائلات ستكون لها كلمة مؤثرة في ماراثون الانتخابات، والتحكم في الفوز بالمقعد من عدمه بمساندة الأحزاب السياسية، التي ترتب أوراقها حاليا لتكون لها الكلمة العليا أيضا.





على الجانب الآخر، لا ننسي أصحاب زكائب الأموال، الذين يظهرون مع بداية كل انتخابات ليحسموا الموقف، لهم مني كل الدعاء بالفشل لأن الناس أصبح لديها الوعي السياسي والاجتماعي، والثقافي، ويدركون من هم هؤلاء، أما من يهوي توزيع كراتين السلع بداعي أنه فاعل خير، وابن خير ورثه من أجداده فله مني الدعاء، بالفشل.





ولكن العمل العام مثل التواصل مع المسئولين لإنجاز بعض المشروعات التي تجري، او السعي في إنهاء بعض المشاكل التي تتعلق بالصرف الصحي ومشكلة مياه الشرب، أو عمل خدمي يستفيد منه الأهالي، أو أشياء أخرى كثيرة يستفيد منها أهالي الدائرة سيكون في قلوب أهل دائرته وتكون رصيده في بناء جسر من الثقة، ويحظي بثقتهم وتأيدهم.





أما العمل الخيري الخاص بأن مرشح يساعد يتيمه في زواجها، أو يساعد محتاجًا فكل هذا عمل خير ولكنه شخصي، لا يمكن أن يمثلهم فهو يتباهي بما يفعله، والجزاء من المولي عز وجل وليس من العباد .





ولا أحد ينكر أن أزمة فيروس كورونا، سطرت مستقبل أشخاص كثيرة، اكتسبوا حب الناس نظرا لوجودهم في الأزمة، ومساندتهم ومساعدتهم على قدر المستطاع، وعرضوا حياتهم للخطر أفضل من نواب حاليين أغلقوا مقراتهم خوفا من الإصابة.





بسم الله الرحمن الرحيم "ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب" صدق الله العظيم.





ونصيحتي لكل من ينتوي، الترشح لمجلسي الشيوخ أو النواب فالمقعد مسئولية أمام الله فأحسن النية، وربنا يولي من يصلح.