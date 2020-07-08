يجب تخفيض قيمتها.. مقترح برلماني بإعادة النظر بقيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء

تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، اليوم الأربعاء، لإعادة النظر في رسوم التصالح في مخالفات البناء وتخفيض قيمتها.





وجاء في المقترح الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان،: "بالإشارة إلى القانون رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020 و اللائحة التنفيذية لكلا منهما فى شأن التصالح على بعض مخالفات البناء إنه لمن حكمة إدارتكم و قد رصدت كمية المخالفات من أجهزة الدولة التنفيذية بما يتجاوز ثلاثة ملايين مخالفة ويصل إلى نصف الثروة العقارية للمصريين".





وقالت "خضر"، بحسب بيان، الأربعاء، إنه يجب أن "تكون فلسفة الاحتواء و التصالح بديلا عن التمسك بالإزالة التي تتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية والمحليات، فضلا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التي شكلت المخالفات على مدار العقود السابقة لها واقعا قر واستقر ولم يكن منه مهرب أو مفر".





وأكدت "خضر"، "أن المغالاة فى قيم التصالح المحددة بواسطة اللجان الفنية قد نالت حتى الآن من تلك الإرادة و الفلسفة فجعلت الحصيلة من القانون ليس على المستوى المأمول، وعزوف المواطنين عن التصالح"، مطالبة بضرورة "تخفيض قيمة التصالح، تقديرًا لظروف المواطنين، وأخذًا في الاعتبار بتداعيات جائحة "كورونا" التي أتت على مدخرات المواطنين وقدراتهم المالية".