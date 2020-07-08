شاهد.. شوارع لبنان تئن تحت وطأة كورونا والأزمة الاقتصادية الخانقة

بعد أن كانت محل مناجاة من الشعراء ومن تقطعت بهم السبل والدروب أجبرتها كبوات الزمن على أن تتحول إلى مدينة اكتست باليأس الحزن بسبب الأوضاع الاقتصادية الخانقة وزاد من حدتها فيروس كورونا المستجد وتبعاته.





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بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.. تزايد حالات الانتحار في لبنان

اتساع في رقعة الأحياء الفقيرة فى بيروت ، وغياب لفرص العمل والمؤسسات الخدمية ومزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية مقابل فئة صغيرة من ميسوري الحال، إذ تبدو مدينة صعبة على من يعيش فيها، وعلى الفقراء على وجه الخصوص.

ورصدت عدسة صدى البلد، الأجواء وقد خلت الشوارع والطرقات في العاصمة بيروت من المارة سوى بعض المرخص لهم وفق الإجراءات المفروضة لتقييد التنقل والخروج من البيت.

ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها إجراءات الإغلاق العام للحدّ من تفشي فيروس كورونا وتداعيات عقوبات "قانون قيصر" الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام ويستهدف النظام السوري وحلفاءه.

ومنذ أكتوبر ، فقدت الليرة اللبنانية 70 في المئة من قيمتها. كما تشير تقارير إلى أن مئات اللبنانيين خسروا مصدر رزقهم أو جزءا من مدخراتهم، وسط توقعات باضمحلال الطبقة الوسطى.

ويبدو أن الأزمة الأخيرة ساهمت في ظهور مبادرات لمساعدة بعض المواطنين على توفير احتياجاتهم بأقل التكليف.