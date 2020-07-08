AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. شوارع لبنان تئن تحت وطأة كورونا والأزمة الاقتصادية الخانقة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:16 م
العاصمة اللبنانية
العاصمة اللبنانية بيروت
Advertisements
مـيـــس رضــا

بعد أن كانت محل مناجاة من الشعراء ومن تقطعت بهم السبل والدروب أجبرتها كبوات الزمن على أن تتحول إلى مدينة اكتست باليأس الحزن بسبب الأوضاع الاقتصادية الخانقة وزاد من حدتها فيروس كورونا المستجد وتبعاته.


 اقرأ أيضاً:-

تظاهرات في لبنان ضد زيارة مسؤول أمريكي لمطار بيروت.. فيديو

بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.. تزايد حالات الانتحار في لبنان

اتساع في رقعة الأحياء الفقيرة فى بيروت ، وغياب لفرص العمل والمؤسسات الخدمية  ومزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية مقابل فئة صغيرة من ميسوري الحال، إذ تبدو مدينة صعبة على من يعيش فيها، وعلى الفقراء على وجه الخصوص.

 

ورصدت عدسة صدى البلد، الأجواء وقد خلت الشوارع والطرقات في العاصمة بيروت من المارة سوى بعض المرخص لهم وفق الإجراءات المفروضة لتقييد التنقل والخروج من البيت.

 

ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها إجراءات الإغلاق العام للحدّ من تفشي فيروس كورونا وتداعيات عقوبات "قانون قيصر" الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام ويستهدف النظام السوري وحلفاءه.

 

ومنذ أكتوبر ، فقدت الليرة اللبنانية 70 في المئة من قيمتها. كما تشير تقارير إلى أن مئات اللبنانيين خسروا مصدر رزقهم أو جزءا من مدخراتهم، وسط توقعات باضمحلال الطبقة الوسطى.

 

ويبدو أن الأزمة الأخيرة ساهمت في ظهور مبادرات لمساعدة بعض المواطنين على توفير احتياجاتهم بأقل التكليف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انضمام متظاهرين من الضاحية الجنوبية إلى تظاهرات ساحة الشهداء في بيروت

شاهد.. مسيرات بالدراجات النارية في لبنان احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية

مظاهرات في لبنان احتجاجا على تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.. فيديو

وسط انهيار الاقتصاد.. اندلاع موجة جديدة من المظاهرات في لبنان

الاحتجاجات تعود إلى الشارع اللبناني.. انهيار الليرة وتردي الأوضاع المعيشية يشعل الأزمة.. رئيس الحكومة: نتعرض لحملة ممنهجة

بيروت تحتضر.. لبنانيون لـ صدى البلد: هنموت من كورونا أو من الجوع

ترشيحاتنا

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

أخبار الرياضة| هجوم على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. جلسة عتاب بين الخطيب وفايلر لهذا السبب

شوبير: صفقتان سوبر في الطريق إلى الأهلي.. وقيمة انتقال طاهر غير مبالغ فيها

شؤون طبية وعلاقات عامة.. تغييرات وترتيبات جديدة فى اتحاد الكرة

القوى العاملة: صرف 331 مليون جنيه إعانات لـ 288 ألف عامل بـ 2898 منشأة متضررة من كورونا

مقتل مصري في الكويت.. تفاصيل جديدة عن مصرع المصري عادل حلمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجته قوية وسريعة .. العصير الأخضر لإذابة دهون البطن

بسالوبيت جينز.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موقف يحبس الأنفاس.. ثعبان سام يهاجم قائد سيارة أثناء انطلاقه على طريق سريع