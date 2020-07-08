محمد محيي يكتب: مواجهة الأزمات من منظور سيكولوجي

يواجه الكثير من الأفراد والمجتمعات منذ مر العصور بعض الأزمات علي مدار حياتهم ، فتجنب حدوث الأزمات أمر ليس من السهولة بمكان الوصول إليه ، ولكن في ذات الوقت علي المؤسسات أن تمارس نوعًا من التخطيط والتنظيم ؛ وذلك لتجنب عواقب الأزمة والخروج منها بسلام وبأقل الأضرار والخسائر .

فعندما نتحدث عن فيروس كوفيد 19 وبداية انتشاره التي كانت من الصين ، وهي من أكبر الدول علميًا واقتصاديًا وعسكريًا ، إلا أنه لم تمنعها قوتها العلمية والتكنولوجية من تجنب أزمة فيروس كوفيد 19 ، ولكن استطاعت أن تتخذ العديد من الإجراءات السريعة لمواجهة تفشي هذا الفيروس واستطاعت في غضون أسابيع أن تتجاوز الأزمة وبعد أن كانت الأولي في عدد الإصابات والوفيات تجاوزتها العديد من الدول كالولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا ، وهو ما جعل البعض يتلفظ بنظرية المؤامرة تجاه الصين ( وإن كنت أخالفهم في هذا الرأي ) .

وتعود الاصول الأولي لكلمة أزمة إلي علم الطب الإغريقي القديم ، وقد كانت هذه الكلمة تستخدم للدلالة علي وجود نقطة تحول مهمة ووجود لحظة مصيرية في تطور مرض ما ، ويترتب علي هذه النقطة إما شفاء المريض خلال مدة قصيرة أو موته .

وبالتركيز علي هذا المفهوم نجد أن الرؤية والتقييم المعرفي تجاه الأزمة يختلف من شخص لآخر ، ومن مجتمع لآخر ، فالبعض يقيم الأزمة تقييمًا معرفيًا يعتمد علي التحدي ومن ثم يستطيع تجاوز الأزمة ، والبعض الآخر يقيم الأزمة تقييمًا معرفيًا يعتمد علي التهديد والزعر والهلع ومن ثم سيقف عاجزًا عن مواجهة الأزمة ، مما قد يؤدي إلي بعض الاضطرابات النفسية مثل اضطراب التوافق ، واضطراب كرب ما بعد الصدمة ، واضطراب القلق .

وتسير الأزمة عبر خمسة مراحل متلاحقة ومتعاقبة :

أولًا : مرحلة ما قبل الأزمة : وهي أن يتم وضع الشخص غير المناسب في أماكن ذو أهمية بالغة ، ويتم الاعتماد عليه بالرغم من عدم تمتعه بالكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية .

ثانيًا : مرحلة بداية الأزمة : وهي بمثابة الإنذار المبكر ، حيث تكون الأزمة في بواكرها .

ثالثًا : مرحلة تفاقم الأزمة : وهي تعتبر من أخطر مراحل الأزمة ، حيث تتفاقم وتصل إلي ذروتها نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة من صانعي القرار وعدم وضع خطط مواجهة سليمة وخطط مواجهة بديلة .

رابعًا : مرحلة تلاشي الأزمة : وهي اختفاء الأزمة تدريجيًا نتيجة وضع الإجراءات المناسبة والسليمة واختيار صانعي القرار للشخص المناسب في المكان المناسب ، وكلما كانت هذه الإجراءات والقرارات في وقت أبكر قلما قلت الخسائر .

خامسًا : مرحلة ما بعد الأزمة : وهي مرحلة الاعتراف باالأخطاء والسلبيات والتعلم منها في المستقبل ، واستعادة التوازن والنشاط والقوة واستئناف العمل بكفاءة .

وللأزمة العديد من الأسباب والعوامل المؤدية إليها ، ويمكن أن نحددها في ثلاثة أسباب وهي :

أولًا : أسباب تتعلق بالفرد : مثل عدم قدرة الفرد علي تحمل المسئولية ومواجهة الضغوط والأزمات ، وضعف الإبداع والأصالة في حل المشكلات .

ثانيًا : أسباب تتعلق بالمنظمة والمؤسسة : مثل الاختيار القائم علي الوساطة والمحسوبية وليس علي مبدأ الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية ، والانشغال بقضايا معينة علي حساب قضايا أخري ، والتوزيع غير العادل في الاجور .

ثالثًا : أسباب خارج سيطرة العنصر البشري : مثل الكوارث الطبيعية والفيروسات والأوبئة .

ولكيفية مواجهة الأزمات من منظور سيكولوجي ، هناك بعض الخطوات والإجراءات المتبعة والتي يجب أن نسير عليها ، ومن أهمها :

أولًا : التعرف علي أسباب الأزمة ومواضع الخلل والتعامل معها بإيجابية قبل أن تتفاقم ، ويصبح من الصعب معالجتها .

ثانيًا : أن يكون التقييم المعرفي للأزمة والضغوط النفسية قائمًا علي التحدي حتي نستطيع مواجهة الأزمة والتغلب عليها وتجاوزها .

ثالثًا : بث التفاؤل والطمائنينةفي نفوس الآخرين حتي يشعرون بالراحة النفسية والسكينة .

رابعًا : وضع خطط مواجهة أساسية ، وخطط مواجهة بديلة لمواجهة المشكلات والأزمات .

خامسًا : الاتجاه إلي استخدام أفكار جديدة ومبتكرة لمواجهة المشكلات والأزمات .