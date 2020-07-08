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ثقافة

وزارة الثقافة تتيح خدمة تقديم التظلمات لأصحاب العقارات التراثية إليكترونيا.. تفاصيل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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طارق موسى
أطلقت وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري المتميز والتراثى  وفقا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ عبر موقعه الرسمي تيسيرا على المواطنين  .  


يأتى هذا في اطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتقديم الخدمات إليكترونيا تيسيرا على المواطنين . 

            
صرح  المهندس "محمد ابو سعده " رئيس جهاز التنسيق الحضارى ان خدمة تقديم التظلمات لأصحاب  العقارات التراثية من خلال موقع الجهاز  الرسمي جاءت ضمن خطة وزارة الثقافة في تقديم خدماتها الكترونيا وتهدف الي التيسير على المواطنين .      

واضاف أنه سوف يتم تفعيل الخدمة علي موقع الجهاز www.urbanharmony.org بدء من يوم  الأحد المقبل ١٢يوليو  ٢٠٢٠.
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