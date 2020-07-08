سير الكاتينة وعلبة البيئة.. 7 أسباب وراء ضعف كفاءة السيارة

ضعف كفاءة السيارة من الأشياء المزعجة التي تؤدي إلى إثارة غضب مالكها، خصوصًا لو كانت جديدة وليس بها أي عيوب، ولكن هناك بعض الأسباب الرئيسية التي تؤدي على تفاقم هذه المشكلة وعدم القدرة على الوصول لحل مناسب.









لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز أسباب ضعف السيارة وقلة كفاءتها:





أشهر الأسباب التي تؤدي على تباطء 1-أشهر الأسباب التي تؤدي على تباطء السيارة او تأخر اندفاعها، هو تركيب سير الكاتينة بصورة خاطئة وهو المسئول عن ربط النصف الأسفل من المحرك بالنصف الأعلى من أجل تنظيم عمل المحرك وضبط الإشعال بدقة.





2- عيب في الـTPS ، وهو الحساس المسئول عن دمج المزيج الصحيح للهواء وللبنزين في محرك السيارة ، وعلى الرغم من أن هذه العملية تتطلب عمل الكثير من القطع إلا أن تعطل هذا الحساس قد يضر بها بشكل مباشر بالسيارة ويسبب في ضعفها وقلة كفاءتها.





3- تلف علبة البيئة الموجودة في الشكمان وعند انسداده يتوقف محرك السيارة وسخونة العلبة نفسها وسماع أصوات غريبة تشبه الطقطقة، مما يؤدي إلى ضعف السيارة وعدم قدرتها على الانطلاق بشكل جيد، لذلك ينصح بتنظيفها من الحين للآخر.





4- ضعف كهرباء السيارة وعدم تغير البوجيهات او الأسلاك بصفة دورية، مما يؤدي إلى ظهور انفجارات في الشكمان عند الانتقال من سرعة لأخرى.





5- من الأخطاء الشائعة.. استخدام نوع وقود لا يتوافق مع السيارة، مما يجعلها ضعيفة وغير قادرة على الاندفاع بالشكل المطلوب.





6- عدم وصول البنزين إلى المحرك، ويساهم في تقليل سرعة السيارة.





7- بطء في تشغيل السيارة باستمرار.







