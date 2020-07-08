مؤسسة جلوبال الجامعية تفتح باب التسجيل وتخصص مقاعد لطلاب الثانوية العامة

أكدت إدارة جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية أن فرعها التعليمى فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والممثل فى مؤسسة جلوبال الجامعية، فتح باب التسجيل للشهادات الثانوية بأنظمتها المختلفة من الـ IG والأمريكان والبريطاني.





كما أكدت أنها خصصت عددا من المقاعد لطلاب الثانوية العامة، على أن تقوم بتحديد مجموع الدرجات الخاصة بالقبول للطلبة فور إعلان النتيجة، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الشروط منها حصول الطالب على شهادة نجاح في اختبار IELTS المجموع المطلوب لكل برنامج.





وأشارت الجامعة إلى أنها بدأت نشاطها فى العام الدراسي الماضي ٢٠١٩ داخل مصر وحققت نجاحا كبيرًا فى عملية التعليم عن بعد سواء على مستوى الدراسة أو الامتحانات، وذلك استجابة لقرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتمت العملية الدراسية بسهولة ويسر نظرًا لاستعداد الجامعة المسبق لعمليات التعليم عن بعد باستخدام أبرز الوسائل التكنولوجية والتعليمية، حيث تعتمد الجامعة على أحدث الوسائل العلمية من أجهزة وتقنيات تعليمية على نفس المستوى المستخدم داخل الجامعة الأم "هيرتفوردشاير" في انجلترا.





جدير بالذكر، أن الجامعة تقدم لطلابها عددا كبيرا من التخصصات منها الإعلام والعلاج الطبيعي والهندسة والصيدلة وإدارة الأعمال، وذلك من خلال مدرسين على درجة كبيرة من الكفاءة والخبرة، حيث يتم تعيينهم بموافقة وشروط الجامعة الأم الإنجليزية، بالإضافة إلى نسبة من الأكاديميين الإنجليز والزائرين من الجامعة في إنجلترا، وتعد الجامعة من أبرز الجامعات التي تقدم برامج مميزة للطلبة بالإضافة إلى أنهم يحصلون على شهادة الجامعة البريطانية "هيرتفوردشاير"، مما يجعلها الاختيار الأنسب والبديل للتعليم خارج مصر.