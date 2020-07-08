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تعليم

تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية بتربية عين شمس

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:25 م
امتحانات السنوات
امتحانات السنوات النهائيه
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه تم الانتهاء من أولى أيام امتحانات طلاب الفرق النهائية وتتكون الكلية من ٢٨شعبة؛ منوها أن طلاب الفرق النهائية ٢٥٠٠ طالب.

وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد أن اليوم الأول لامتحانات طلاب الفرق النهائية كان فتره واحده من العاشره صباحا حتي الحادي عشر صباحا وانتهت دون التعرض لأي معوقات وكانت في المدرجات المتوسطة ١٥طالب وعدد اللجان ٣٥ لجنة فى الفترة الأولى و٣٥ لجنة فى الفترة الثانية فيما عدا اليوم الاول ومدرجات الكبيرة ٣٠ طالبا.


وأكد أبو العينين  متوسط الطلاب فى الفترة الواحدة من ٣٥٠ الى ٤٥٠ طالبا وتوجد عدد القاعات من ٨ إلى ١٤ حسب حجم القاعة ويكون عدد  الملاحظين ٢٠٠ ملاحظ بواقع ٤ أيام لكل واحد فترة اول وثانية ويوجد عدد احتياطى ملاحظين ٥ يوميا تحت بند ادارة ازمة فى حالة تغيب أحد.


جدير بالذكر أجرى صباح اليوم أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية بكلية التربية جامعة عين شمس ،رافقه خلالها أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، حيث تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي سير أعمال الامتحانات و أطمئن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب.كما تفقد بوابات دخول وخروج الطلاب للتأكد من تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

و خلال الجولة أكد أ.د. محمود المتيني أن جامعة عين شمس اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بمختلف كليات الجامعة بالتعاون و التنسيق مع مستشفيات الجامعة و الإدارة العامة للشئون الطبية، لافتًا إلى نجاح منظومة التعليم الإلكتروني في تعويض فترة توقف المحاضرات و انتظامها.
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