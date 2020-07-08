قبل التخلص من كورونا.. فيروسات أخرى تهدد العالم.. تعرف عليها

عرضت فضائية الآن، فيديو أفادت فيه عن عدد من الفيروسات التي تهدد العالم حتى قبل التخلص التام من فيروس كورونا المستجد.





وشهدت الصين تفشي عدة أمراض خلال السنوات الماضية مثل سارس وإنفلونزا الطيور، وفي نهاية عام 2019 انتشر فيروس كورونا في الصين وتحديدا في ووهان و الذي أدى إلى وفاة الكثيرين.





وبينما يحاول العالم وضع حدّ لجائحة كوفيد19 الحالية والتي استمرت لأشهُر فإن احتمالَ ظهورِ أي سُلالة خطيرة من الانفلونزا يتصدر قائمة الأمراض التي يراقبها العلماء.





وأشار الفيديو إلى أن العلماءُ في الصين اكتشفوا سلالة جديدة من الإنفلونزا لديها الإمكانية للتحولِ إلى وباء، وقالوا إنها ظهرت مؤخرًا لدى الخنازير، لكن بإمكانها الانتقال إلى البشر.



