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قبل التخلص من كورونا.. فيروسات أخرى تهدد العالم.. تعرف عليها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية الآن، فيديو أفادت فيه عن عدد من الفيروسات التي تهدد العالم حتى قبل التخلص التام من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الصين تفشي عدة أمراض خلال السنوات الماضية مثل سارس وإنفلونزا الطيور، وفي نهاية عام 2019 انتشر فيروس كورونا في الصين وتحديدا في ووهان و الذي أدى إلى وفاة الكثيرين.

وبينما يحاول العالم وضع حدّ لجائحة كوفيد19 الحالية والتي استمرت لأشهُر فإن احتمالَ ظهورِ أي سُلالة خطيرة من الانفلونزا يتصدر قائمة الأمراض التي يراقبها العلماء.

وأشار الفيديو إلى أن العلماءُ في الصين اكتشفوا سلالة جديدة من الإنفلونزا لديها الإمكانية للتحولِ إلى وباء، وقالوا إنها ظهرت مؤخرًا لدى الخنازير، لكن بإمكانها الانتقال إلى البشر.

وأبدى الباحثون قلقهم من تحَوُّرِ الفيروس لينتقل من شخصٍ إلى آخر ويتفشى في أنحاءِ العالم، لافتا الى ان لا تمثل تلك الإنفلونزا مشكلة مباشرة بعد، لافتا احد العلماء الى إنها تملك جميع "السِمات البارزة" التي تجعلها قابلة بدرجة كبيرة لإصابة البشر، وتحتاج إلى مراقبةٍ ، إذ قد يكون لدى الأشخاص مناعة ضئيلة أو معدومة ضدَّ الفيروس الجديد.
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