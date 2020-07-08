العجواني: 75% تراجعا في مبيعات قطاع العدد والآلات بسبب كورونا.. والسوق يعود لطبيعته تدريجيا

كشف المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع مبيعات القطاع بنسبة تصل إلى 75% منذ انتشار جائحة كورونا والتي على إثرها توقفت حركة التجارة العالمية في معظم القطاعات الاقتصادية والصناعية.



وتوقع العجواني، في تصريحات صحفية اليوم، عودة حركة السوق تدريجيا خاصة مع إعلان مصر وعدد كبير من بلدان العالم قرار التعايش مع كورونا وبدء عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحين اكتشاف علاج للفيروس.



وأكد العجواني، ضرورة دعم الصناعة الوطنية وتوطين أكبر عدد من الصناعات التي نستوردها من الخارج حتى نقلل من الضغط على الدولار ونصنع احتياجاتنا تدريجيا.



وذكر العجواني، أن السوق في حاجة ماسة إلى تحريكه عن طريق ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات الهندسية للبدء في تنفيذ المنتجات التي تحتاجها الصناعة لتغطية السوق المحلي ومن ثم تصدير الفائض للخارج والذي سيدر عملة صعبة للبلاد.

