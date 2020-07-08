AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

العجواني: 75% تراجعا في مبيعات قطاع العدد والآلات بسبب كورونا.. والسوق يعود لطبيعته تدريجيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:45 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
كشف المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع مبيعات القطاع بنسبة تصل إلى 75% منذ انتشار جائحة كورونا والتي على إثرها توقفت حركة التجارة العالمية في معظم القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وتوقع العجواني، في تصريحات صحفية اليوم، عودة حركة السوق تدريجيا خاصة مع إعلان مصر وعدد كبير من بلدان العالم قرار التعايش مع كورونا وبدء عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحين اكتشاف علاج للفيروس.

وأكد العجواني، ضرورة دعم الصناعة الوطنية وتوطين أكبر عدد من الصناعات التي نستوردها من الخارج حتى نقلل من الضغط على الدولار ونصنع احتياجاتنا تدريجيا.

وذكر العجواني، أن السوق في حاجة ماسة إلى تحريكه عن طريق ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات الهندسية للبدء في تنفيذ المنتجات التي تحتاجها الصناعة لتغطية السوق المحلي ومن ثم تصدير الفائض للخارج والذي سيدر عملة صعبة للبلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء ومصنعون: تراجع قطاع صناعة الملابس بدأ قبل كورونا.. الأزمة مستمرة لـ 3 سنوات.. توقعات بالتحسن قريبًا بشروط

60 يوما من الحظر.. 50% تراجعا فى مبيعات الأجهزة الكهربائية.. ركود سوق الملابس الجاهزة.. توقف إنتاج وبيع المعسل بعد غلق المقاهي

«غرفة الملابس»: المصانع والشركات لجأت إلى تصنيع الكمامات القماشية والملابس الوقائية

الأدوات المنزلية تتقدم بمذكرة لـ الصناعة بشأن قرارات الفحص وترخيص المخازن

بعد رفع الحظر.. مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد: توقعات بزيادة الطلب على الملابس الجاهزة الفترة المقبلة

مستثمرو دمياط: التسويق الإلكترونى أصبح ضروريا وتغيير النشاط الصناعى غير مجدٍ

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| هجوم على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. جلسة عتاب بين الخطيب وفايلر لهذا السبب

ميريت عمر الحريري: والدي رفض مساعدتي في التمثيل وهذه وصيته لي

روسيا: عرضنا على مصر والسودان وأثيوبيا المساعدة الفنية بشأن سد النهضة

مزيل العرق.. فكرة غير تقليدية لتشجيع ركاب المواصلات على ارتداء الكمامات

إثيوبيا.. استمرار قطع الإنترنت لليوم الثامن عقب احتجاجات دامية

عيار 24 بـ 913 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. سيارة JAC الصينية تخطف الأنظار وتنافس الشركات العالمية

فى عيد زواجهما الـ 13.. صور تكشف جمال سيرين عبد النور برفقة زوجها

بدون كمامة.. آرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات.. صور