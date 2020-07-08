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مزيل العرق.. فكرة غير تقليدية لتشجيع ركاب المواصلات على ارتداء الكمامات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:21 م
فكرة مبتكرة لتشجيع
فكرة مبتكرة لتشجيع الركاب على ارتداء الكمامة في وسائل النقل
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هدير علاء
في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أصبح ارتداء الكمامات الواقية في وسائل النقل العام أمرًا إلزاميًا في دول عدة حول العالم، ومن بينها ألمانيا، لكن مؤسسة النقل الداخلي في العاصمة الألمانية برلين (BVG) لجأت إلى فكرة طريفة وغير تقليدية في محاولة لدفع الركاب إلى الالتزام بارتداء الكمامات.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد دعت مؤسسة النقل الداخلي في برلين الركاب إلى عدم استخدام مزيل رائحة العرق في إطار حملة غريبة تهدف إلى التشجيع على استخدام الأقنعة الواقية أثناء التواجد في وسائل النقل العام.


وأضاف التقرير أن المؤسسة لجأت إلى هذه الفكرة أملًا في أن يقوم كافة الركاب بارتداء الكمامة الواقية بالشكل الصحيح تجنبًا لرائحة العرق الكريهة.

وشاركت مؤسسة (BVG)، المسئولة عن مترو برلين وكذلك الترام والحافلات، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشفت فيها عن فكرة هذه الحملة، وكان المنشور مصحوبًا بتعليق مضمونه: "لم تتركوا لنا أي خيار آخر".

ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى حملة منع استخدام مزيل العرق، أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن في إمكانهم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس "كورونا" أسفل الأنف، وهذه بدون شك ليست الطريقة الصحيحة لاستخدامها.

ولاقى المنشور تفاعلًا من قبل العديد من المتابعين، لكن الفكرة لم تنل إعجاب البعض، حتى أن أحد المتابعين شارك تغريدة أشار فيها إلى أنه من الأفضل أن يتدخل العاملون والمكتب التنظيمي للتعامل مع غير الملتزمين بارتداء الكمامة أو من يستخدمها بطريقة غير صحيحة.


وتوجهت متابعة أخرى بالشكر للمؤسسة على تناولها لهذه المشكلة، لكنها حثت على زيادة الرقابة للتأكد من اتباع الركاب إجراءات الوقاية المنصوص عليها.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في ألمانيا تجاوز 198 ألف حالة إصابة، في حين بلغت الوفيات 9103 حالة وفاة.
مزيل العرق.. فكرة غير تقليدية لتشجيع ركاب المواصلات على ارتداء الكمامات
مزيل العرق.. فكرة غير تقليدية لتشجيع ركاب المواصلات على ارتداء الكمامات
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