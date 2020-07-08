احتضان العائدين.. ماذا فعلت الدولة لمساعدتهم بعد فقدان وظائفهم بالخارج؟

لاستيعابهم في المشروعات القومية، أعلنتا وزيرتا الهجرة والتخطيط، المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات المصريين العائدين من الخارج.

واتخذت الدولة على عاتقها حمل إعادة المصريين العالقين في الخارج بعد أزمة كورونا، وسيرت جسورا جوية مع الدولة لإعادتهم إلى حضن الوطن.

في الوقت الذي تخلت فيه دولا أخرى عن مواطنيها في الخارج، ولم تكتفي مصر بذلك بل أعدت خطة لدمج العائدين في المجتمع بعد أن فقد العديد منهم الوظائف.

خطة مشتركة

قبل شهر شكلت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،فريق عمل مشترك لحصر كافة بيانات العائدين من الخارج، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين كالأتى:

العائدين من ٢٣ محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر ، و تصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من ١٩ ل ٤٠ وهي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين، بالإضافة إلى فئة اخري مابين ال ٤٠ إلى ٥٠ ، ونسبة ضئيلة اعمار ما فوق ال ٥٠.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا في المؤهلات والتخصصات مابين عمال وهي الفئة لها الغالبيه العظمي، بالإضافة الي حملة بكالوريوس، حملة إعدادية و ثانوية.

فرص عمل

وبعد أن أعادت الدولة ما يقرب من 60 الف مصري من الخارج، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن طرح استمارة "نورت بلدك" على الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، بهدف دمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا، في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والتخطيط حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن وزارة الهجرة تلقت العديد من المطالبات من المواطنين العائدين بالخارج للتسجيل في استمارة استمارة "نورت بلدك"، وبناء على هذه الطلبات وتيسيرا على العاملين المصريين العائدين من الخارج لأرض الوطن، حتى يتمكنوا من التسجيل بها، ووضعهم ضمن قوائم العائدين، فقد تم اتخاذ قرار طرحها على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن للعامل العائد تسجيل بياناته من خلال الدخول على اللينك التالي:-

‏https://forms.gle/P5EpwC1umz8m8XYd7

وتابعت وزيرة الهجرة أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة والسعي لتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانوا من المقيمين أو العالقين.



