خطوة جيدة للحفاظ على البيئة.. سفيرة النرويج بالقاهرة عن إنتاج سيارات كهربائية في مصر

وتابعت السفيرة في تغريدة لها على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية عن طريق شركة النصر، سوف يحسن من جودة وسائل النقل العام.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة. وتفرض بعض الدول قوانين تجبر شركات صناعة السيارات على إنتاج السيارات الكهربائية بكمية لا تقل عن 10% من مجموع الإنتاج الكلي.





وعلى خطى الدول الكبرى، قررت مصر خوض غمار صناعة السيارات الكهربائية، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها بشكل عام في مصر، مع التركيز على مستقبل صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية بشكل خاص، لما لها من بُعد اجتماعي واقتصادي وبيئي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال انخفاض تكلفة إنتاجها، واستخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء للسيارات كوقود متوفر محليًا واقتصادي ونظيف.