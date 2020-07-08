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ثقافة

أحمد مراد يحتفل بصدور رواية "لوكاندة بير الوطاويط".. 15 يوليو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يحتفل الكاتب الروائي أحمد مراد بصدور أحدث رواياته "لوكاندة بير الوطاويط" في بث مباشر عبر صفحة دار الشروق في التاسعة مساء الأربعاء الموافق الخامس عشر من يوليو الجاري. 

وأعلنت الشروق الأسبوع الماضي قرب موعد صدور الرواية السابعة لمراد، "لوكاندة بير الوطاويط"، بعد نشاط سينمائي مكثف بفيلمي "تراب الماس – 2018"، و"الفيل الأزرق 2- 2019".

رحلة أحمد مراد الأدبية انطلقت في عام 2007 مع روايته الأولى "فيرتيجو" ثم تبعها برواية "تراب الماس" عام 2010، وفي عام 2012 قدم روايته الثالثة "الفيل الأزرق" والتي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2014، نفس العام الذي شهد صدور روايته الرابعة "1919" ثم أصدر رواية "أرض الإله" عام 2016 بأحداث تدور في مصر القديمة متتبعا سرا من أسرار القدماء أخفي بذكاء بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية، قبل أن يعود من الماضي إلى المستقبل في روايته السادسة "موسم صيد الغزلان" عام 2017، وفي العام نفسه حاز مراد على جائزة الدولة المصرية للتفوق في الآداب.
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