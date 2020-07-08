عميد تربية عين شمس: نسبة الغياب بالامتحانات طلاب الفرق النهائية لا تتخطى 10%

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس: إن تم الانتهاء من أولى أيام امتحانات طلاب الفرق النهائية وكانت نسبة الغياب اليوم في أولى امتحانات طلاب الفرق النهائية لا تتخطى ١٠٪؜





اقرأ أيضا | من رحم المعاناة تخرج الابتكارات.. وزير التعليم العالي يعلن عن اختراع روبوت لتوزيع أوراق الامتحانات





وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدى البلد أن اليوم الأول لامتحانات طلاب الفرق النهائية كان فتره واحده من العاشره صباحا حتي الحادي عشر صباحا منوها انه تم وضع الامتحان بشكل بسيط بسبب الظروف التي تمر بيها البلاد وتقليل مدة الامتحان الي ساعه وانتهى الامتحان دون التعرض لأي معوقات.





وتستقبل كلية التربية جامعة عين شمس موسم الامتحانات هذا العام بالعديد من الإجراءات الاحترازية الصارمة.





حيث اكد ا.د ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس أنه تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اتخذت الكلية عدد من الاجراءات الاحترازيه بالتنسيق مع إدارة الجامعة طوال الشهور السابقة استعدادا لفترة الامتحانات.





وأضاف أنه حرصا على صحة وسلامة طلاب الكلية وتنفيذا لعملية التباعد الاجتماعي تم عمل خيمة مقسمه لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات ، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل ادواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كافة لجان الامتحانات بجانب توفير زجاجات مياة للطلاب.





اقرأ ايضا |





وأشار إلى انه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.