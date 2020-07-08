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بين الناس

سكان بولاق يستغيثون بسبب عمارة مائلة للسقوط.. فيديو 

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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محمد هاني- هدير عبده
حي بولاق من أقدم الأحياء في القاهرة ويحتوي على خليط من العمارات السكنية الجديدة و العمارات والشقق والعشش القديمة منذ مئات السنين. 

واستغاث سكان الحي بسبب وجود عمارة هائلة للسقوط ولم يتم اتخاذ اي قرار من جانب الحي بعدما تقدموا بأكثر من شكوي علي مدار 10 سنوات. 


و لكن الآن الأمر اختلف عن الاعوام السابقة حيث انهم يسمعون ليلا اصوات غريبة من تلك العمارة، موضحين انها تسبب رعب لهم علي مدار ال 24 ساعة وخصوصا في الشتاء. 


حيث قال طه، أحد السكان المتضررين من تلك العمارة انهم حاولوا مرارا وتكرارا مع الحي وقدموا شكاوي علي مدار 10 اعوام و لكن اقصى شئ قام بة الحي هو إرسال مهندسة لتفقد المكان ولم يتم اتخاذ اي إجراء بعدها. 


  • بينما قالت ام رامي، إنها تعيش في رعب يوميا بس تلك العمارة، حيث ان العمارة بجانب منزلها مباشرة وانها تسمع أصواتا غريبة ليلا وحتى في النهار تخشي علي أحفادها وعلي نفسها من أن ينتهي بهم الحال تحت الأنقاض.


 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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