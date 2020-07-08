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أخبار البلد

عبر ميناء نويبع البحري..النقل: فرق طبية متخصصة لـ إجراء الفحص الطبي للركاب العائدين من الأردن

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:39 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الخارج
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حمادة خطاب

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وصول العبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة مساء أمس إلى  ميناء نويبع البحري وعلى متنها 279 راكبا مصريا قادما من ميناء العقبة.

 ليصل إجمالي عدد المصريين العائدين عبر ميناء نويبع البحري الى  1002 راكب مصري وذلك من خلال ثلاث رحلات بحرية للعبارة آيلة منذ بدء تسيير الرحلات الأسبوع الماضي. 

ووجه وزير النقل قيادات الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات وتفويج الركاب فى مجموعات صغيرة اثناء النزول من العبارة مع وضع علامات إرشادية للتباعد الاجتماعي وتحديد مسافات آمنة بين الركاب بالميناء.

وكذلك اتباع كافة التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بهذا الشأن من حيث قيام فرق طبية متخصصة بإجراء الفحص الطبي للركاب العائدين وطقم السفينة وتعقيم الأمتعة والسيارات وكذلك تطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وتعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء والتزام كافة العاملين بالإجراءات الوقائية.
عبر ميناء نويبع البحري..النقل: فرق طبية متخصصة لـ إجراء الفحص الطبي للركاب العائدين من الأردن
عبر ميناء نويبع البحري..النقل: فرق طبية متخصصة لـ إجراء الفحص الطبي للركاب العائدين من الأردن
عبر ميناء نويبع البحري..النقل: فرق طبية متخصصة لـ إجراء الفحص الطبي للركاب العائدين من الأردن
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