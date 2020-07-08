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اقتصاد

تفعيل منظومة التوظيف الإلكتروني بالقابضة للمياه.. تفاصيل‎

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أكدت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه جار استكمال تفعيل المنظومة الإلكترونية لتشمل إجراءات التوظيف الموحده على مستوى الشركات التابعة.

وذلك وفقا للضوابط الموحدة لتوفير عنصر بشرى متميز يساهم فى الارتقاء بالاداء المؤسسى، وذلك فى إطار التحول الرقمى فى مختلف الأنشطة ومجالات العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

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وأشارت إلى أنه جارى التنسيق مع كلا من اللواء مهندس محمود نافــع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، والمهندس  ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا وقطاعات الموارد البشرية  لإجراء مقابلات شخصية online للمتقدمين لشغل وظائف:-  "كيميائي صرف-بصرف الاسكندريه"،  "مهندس كهرباء،ميكانيكا بالمنيا " اعتبارا من الاسبوع الحالى.

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