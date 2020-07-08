تفعيل منظومة التوظيف الإلكتروني بالقابضة للمياه.. تفاصيل‎

أكدت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بـ، أنه جار استكمال تفعيل المنظومة الإلكترونية لتشمل إجراءات التوظيف الموحده على مستوى الشركات التابعة.وذلك وفقا للضوابط الموحدة لتوفير عنصر بشرى متميز يساهم فى الارتقاء بالاداء المؤسسى، وذلك فى إطارفى مختلف الأنشطة ومجالات العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.اقرأ أيضا..وأشارت إلى أنه جارى التنسيق مع كلا من اللواء مهندس محمود نافــع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، والمهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا وقطاعات الموارد البشرية لإجراء مقابلات شخصية online للمتقدمين لشغل وظائف:- "كيميائي صرف-بصرف الاسكندريه"، "مهندس كهرباء،ميكانيكا بالمنيا " اعتبارا من الاسبوع الحالى.