عائدون من الأردن.. وزير النقل يتابع وصول 279 مصريا إلى ميناء نويبع

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وصول العبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة إلى ميناء نويبع البحري، وعلى متنها 279 راكبا مصريا قادمة من ميناء العقبة ليصل إجمالي عدد المصريين العائدين عبر ميناء نويبع البحري إلى 1002 راكب مصري وذلك من خلال ثلاث رحلات بحرية للعبارة آيلة منذ بدء تسيير الرحلات الأسبوع الماضي.









وبحسب بيان، الأربعاء، وجّه وزير النقل قيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات وتفويج الركاب في مجموعات صغيرة اثناء النزول من العبارة مع وضع علامات إرشادية للتباعد الاجتماعي وتحديد مسافات آمنة بين الركاب بالميناء، وكذلك اتباع كافة التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بهذا الشأن، من حيث قيام فرق طبية متخصصة بإجراء الفحص الطبي للركاب العائدين وطقم السفينة وتعقيم الأمتعة والسيارات، وكذلك تطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وتعقيم الارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء والتزام كافة العاملين بالإجراءات الوقائية.