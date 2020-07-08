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فن

أحمد دامبي يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد الفرعون

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أكد الفنان احمد دامبي أنه يحضر حاليا  لبطولة فيلم جديد بعنوان "الفرعون "  وهو أسم مبدئي للفيلم لحين الاستقرار علي باقي فريق العمل المشارك معه في الفيلم .

وأوضح أن الفيلم يرجع الي العصور القديمة ويشارك البطولة  كلا من يوسف شعبان وأنعام سالوسة ويعتمد الفيلم علي البطولة الجماعية كما يعقد عدة جلسات مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار علي كافة التفاصيل النهائية ومعاينة أماكن التصوير مع المخرج محمد طايع. 

وكشف احمد دامبي عن دوره في الفيلم حيث يقدم دور "ساحر " ينقذ مدينة كاملة من الظلم علي يد الفرعون الظالم وأهلها التي وقعت فريسة في يد الفرعون الظالم وتتحول المدينة الي مدينة أشباح فيما بعد وتتصاعد الأحداث.

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