إزالة للأكشاك وهدم للأرصفة.. ماذا تريد محافظة الجيزة من منقطة المنيرة؟

على مدار أيام لم تتوقف الاعمال في منطقة المنيرة التابعة لـ حي شمال الجيزة، ومنذ زيارة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للمنطقة في جولته تفقدية، ما بين إزالة للاشغالات ورفع المخالفات في الشوارع، وإعادة رصف وتطوير الشوارع بما يتناسب مع الصورة الحضارية التي تسعى محافظة الجيزة.

منطقة المنيرة التي عانت لسنوات من العشوائية وعدم الانضباط، نتيجة سيطرة الباعة الجائلين على الشوارع وقيام العديد من الأكشاك المخالفة والغير مرخصة على أرصفة الشوارع وفي قلب الطريق، باعتبارها واحدة من أكثر المناطق شعبية في محافظة الجيزة، باتت بين عشية وضحاها على موعد للتطوير بعد زيارة محافظ الجيزة.

أكبر حملة لإزالة اشغالات المنيرة





فما أن انتهت زيارة محافظ الجيزة، إلا وبدأت بعدها، أجهزة ومعدات حي شمال الجيزة في شن أكبر حملة لإزالة ورفع اشغالات منطقة المنيرة، وإزالة جميع المخالفات في شارع المنيرة الرئيسي بعدما عاني من الإهمال والتهميش لسنوات، نتيجة سيطرة الباعة الجائلين، وشدة الزحام.

الحملات التي شنتها محافظة الجيزة على منطقة المنيرة عملت على إزالة جميع التعديات، وإزالة الأرصفة والتاندات والسقايف والفتارين والأكشاك المخالفة بشارع المنيرة الرئيسي، وإزالة كل ما أمام واجهات العقارات على شارع المنيرة الرئيسي، وهو ما اعتبره أهالي منطقة المنيرة أكبر حملة لعودة الانضباط لشارع المنيرة منذ سنوات.

احتياطات لعدم تكرار التعديات





كما شملت الأعمال التي تشهدها منطقة المنيرة، وضع حواجز أسمنتيه لعدم تكرار تعدي الباعة الجائلين عليهامرة أخرى، و إعادة عمل رصيف وبلدورات جديدة بعد توسعة شارع المنيرة الرئيسي من جهة نفق المنيرة، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية، ومنع اشغالات الباعة للأرصفة.

ووفقا لما أعنلته محافظة الجيزة، فإن تلك الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لمواجهة الأسواق العشوائية للحد من تفشي فيروس كورونا، إلى جانب منع تعدي الباعة الجائلين على نهر الطريق ونفق المنيرة بشكل كامل، لمنع تلك التكدسات التي تعوق الحركة المرورية وتعيق سير المواطنين.

استغلال المحلات أعلى النفق





واستكمالا لتلك الأعمال التي تشهدها منطقة المنيرة، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستغلال المحلات الموجودة أعلى نفق المنيرة، والتابعة لجهاز رعاية الشباب وتأجيرها للشباب والباعة المستحقين والجادين للمساهمة في تشغيل الشباب مع تعديل لائحة الأسعار بما تتناسب مع الوضع الحالي.

ووفقا لاهالي منطقة المنيرة، فإن الأعمال التي تشهدها خلال تلك الأيام تعد الأولى من نوعها منذ سنوات لتطوير المنطقة والحد من الباعة الجائلين الذين فرضوا سيطرتهم على جميع الشوارع الرئيسية بالمنيرة، وهو ما أكد عليه "سيد زيدان" أحد أهالي المنيرة لـ صدى البلد: "محدش كان يصدق ان المنيرة يجي عليها اليوم ويحصل فيها كل التطوير ده، وإن الكابوس اللي في الشارع واسمه الباعة الجائلين حد يشيلهم أو يمشيهم لكن الحمد لله الحلم اللي كل أهالي المنيرة انتظروه اتحقق".

حلم انتظره الأهالي لسنوات





التحدي الأكبر وفقا لـ "زيدان" لا يكمن فيما تم تحقيقه حتى الآن من رفع الباعة الجائلين وتطوير الشارع، لكنه يكمن في الحفاظ على ما تم انجازه وتحقيقه، وهو ما وصفه قائلا: "الخوف الكبير إن بعد ما المنطقة اتطورت ونظفت ترجع تاني لما كانت عليه، ودا ممكن يحصل في أي يوم لو مكنش فيه رقابة كبيرة ومتابعة مستمرة من الحي والمحافظة".