%80 من الشركات الألمانية تعاني من انهيار في الإيرادات بسبب كورونا

أفاد مسح أجرته غرف التجارة الألمانية بأن نحو 80% من الشركات الألمانية المنكشفة على الخارج قد عانت من انهيار الإيرادات نتيجة أزمة فيروس كورونا وأن 93% منها تتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية في 2021 أو بعد ذلك.

وأظهر المسح الضرر الذي سببته الجائحة لأكبر اقتصاد أوروبي، إذ أعلن نحو 15% من حوالي 3300 شركة أن الإيرادات السنوية انخفضت للنصف، ولكن التركيز على تأثير الجائحة تغير.





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بينما كان لقيود السفر المرتبطة بإجراءات العزل تأثير كبير على قطاعات مثل السياحة والصناعة في وقت سابق فإن الشركات تستشعر الأثر الآن من خلال ضعف الطلب.

ففي يوليو ، شكا 59% من المشاركين في المسح من ضعف الطلب علي منتجاتهم وخدماتهم ارتفاعا من 57% في أبريل، وتراجعت أهمية مشاكل مثل اختناقات سلاسل التوريد وتوقف الإنتاج. كما ظهر تأثير الفيروس في انحسار حرص الشركات على الاستثمار.

ففي يوليو ، تخطط أكثر من نصف الشركات لتقليص الاستثمار في الخارج مقارنة مع 35% في أبريل .