AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

%80 من الشركات الألمانية تعاني من انهيار في الإيرادات بسبب كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:18 م
غرف التجارة الألمانية
غرف التجارة الألمانية
Advertisements
قسم الاقتصاد
أفاد مسح أجرته غرف التجارة الألمانية بأن نحو 80% من الشركات الألمانية المنكشفة على الخارج قد عانت من انهيار الإيرادات نتيجة أزمة فيروس كورونا وأن 93% منها تتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية في 2021 أو بعد ذلك.
 
وأظهر المسح الضرر الذي سببته الجائحة لأكبر اقتصاد أوروبي، إذ أعلن نحو 15% من حوالي 3300 شركة أن الإيرادات السنوية انخفضت للنصف، ولكن التركيز على تأثير الجائحة تغير.

اقرأ أيضا:

بينما كان لقيود السفر المرتبطة بإجراءات العزل تأثير كبير على قطاعات مثل السياحة والصناعة في وقت سابق فإن الشركات تستشعر الأثر الآن من خلال ضعف الطلب.
 
ففي يوليو ، شكا 59% من المشاركين في المسح من ضعف الطلب علي منتجاتهم وخدماتهم ارتفاعا من 57% في أبريل، وتراجعت أهمية مشاكل مثل اختناقات سلاسل التوريد وتوقف الإنتاج. كما ظهر تأثير الفيروس في انحسار حرص الشركات على الاستثمار.
 
ففي يوليو ، تخطط أكثر من نصف الشركات لتقليص الاستثمار في الخارج مقارنة مع 35% في أبريل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب الخطوط القطرية.. والشركة في بيان: نخطط لتقليص أعداد الموظفين

ارتفاع الأسهم الأوروبية بسبب زيادة مفاجئة لصادرات الصين

ارتفاع صادرات الصين على نحو غير متوقع للمرة الأولى في أبريل الماضي

بسبب الصادرات.. الصين تصدم العالم مرة أخرى في ظل كورونا

تحسن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو أقل من المتوقع في مايو

الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل انخفاضا قياسيا

ترشيحاتنا

تجنني.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها بأحدث إطلالة

تشبه الأنفلونزا.. أعراض حمى الضنك وطريقة العدوى

هيثم فاروق منتقدا الجنايني: أي تشكيل تاريخي لمنتخب مصر بدون صلاح عبث

بسالوبيت جينز.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مدير اعمال سعد سمير يكشف كواليس تجديد تعاقد اللاعب مع الأهلي

اصبري 3 دقائق وخدي الجنة للأبد.. شاهد رد على جمعة لـ سائلة تشتكى التعب في الدنيا

AdvertisementS

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

قتلا أميرة بعد خروجها من دار تحفيظ القرأن.. طفلا كرداسة: نفذنا ما شاهدناه في المواقع الإباحية

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

بعد قتل زوجها برقبة زجاجة.. 7 معلومات لا تعرفها عن عبير بيبرس

النيابة تصدر قرارا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق

ننشر أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت والبط

عادة خاطئة أثناء الاستحمام فى الصيف تهددك بمشاكل فى القلب والشرايين

دقيقة حدادا على روحه..مجلس الوزراء ينعي الفريق العصار فى أول اجتماع بعد وفاته

وفاة والدة الفنان محمد علاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس مصر تكشف عن RX Lexus الجديدة.. كروس أوفر لعشاق الفخامة والرفاهية..صور

بـ الكاجوال.. إيمى طلعت زكريا تستعيد ذكريات برفقة والدها

بـ فستان أحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة