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برلمان

أحمد مهنى لـ صدى البلد: الحرية المصري انضم لائتلاف الأحزاب المصرية لخوض انتخابات الشيوخ

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:19 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
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ماجدة بدوى
كشف الامين العام والقائم بالاعمال الإدارية لحزب الحرية المصري المهندس أحمد مهنى، عن إنضمام الحزب " منذ يومين فقط " للإئتلاف الذي تشكله مجموعة أحزاب مصرية على رأسها حزب مستقبل وطن  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لخوض إنتخابات مجلس الشيوخ .

وأكد مهنا فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الحزب فى مرحلة التفاوض على عدد المقاعد التى سيحصل عليها فى القائمة التى سيشكلها التحالف وأيضا المقاعد الفردية، حيث يضم التحالف عدة أحزاب هي حزب الوفد والشعب الجمهوري والغد ، والتجمع ،  وعددا من الكيانات السياسية الاخرى.

 
يذكر أن الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، قدم إعتذار عن رئاسة حزب الحرية نظرا لارتباطه بمعركة إنتخابية ولديه مسئوليات كبيرة يصعب معها إدارة الحزب الذي تحتاج إدارته للتفرغ التام مكلفا الجمعية العمومية للحزب بإدارته لحين إجراء إنتخابات.


وأضاف حسب الله فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ، أن المؤتمر العام القادم فى شهر ديسمبر 2020 سيتم فيه إجراء إنتخابات رئيس الحزب الجديد لافتا إلى أن الحزب يضم كوادرة كثيرة قادرة على إدارته.
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