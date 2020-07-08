بسبب كورونا.. إيرادات ضعيفة لأفلام وخسائر بالجملة لدور العرض..غرفة صناعة السينما تبحث عن حلول .. ومطالب بزيادة استيعاب الصالات إلى 50%

منتجو السينما يرفضون طرح أفلامهم بطاقة استيعابية 25% في دور العرض

سيد فتحى:

ننتظر رد مجلس الوزراء على زيادة استيعاب دور العرض إلى 50%

تعيش صناعة السينما في العالم اجمع حالة ركود ادت الى خسائر مادية تقدر بالملايين، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اغلق دور العرض لاكثر من 4 اشهر، خوفا من تفشي العدوى ومن اجل انحسار الوباء الذي ينتشر وسط التجمعات.









وبالنظر الى الصناعة السينمائية المصرية، نجد ان توقيت نفشي وباء كورونا تزامن مع اقتراب الموسم الصيفي السينمائي الذي يعد اهم موسم سينمائي في مصر ويلقب بموسم " الكبار" ، لذلك قرر عدد من المنتجين تأجيل طرح افلامهم رغم قرار رئاسة الوزراء باعادة فتح السينمات بطاقة استيعابية تصل الى 25%.









الا ان هذا القرار لم يكن مرضيا للمنتجين وغرفة صناعة السينما التي تنتظر رد رئاسة الوزراء على طلبهم بزيادة النسبة الاستيعابية بدور العرض إلى 50%بدلا من 25 % والتى اقرتها الحكومة.









وقال سيد فتحى مدير عام غرفة صناعة السينما، لـ صدى البلد : "مازال أعضاء الغرفة ينتظرون رد رئاسة الوزراء على طلبهم بزيادة نسبة الاستيعاب بدور العرض حتى يتمكن المنتجون من طرح اعمال جديدة بدلا من الأعمال القديمة التى يتم اعادة عرضها فى السوق حاليا.









واوضح سيد فتحى قائلا : ان النسبة التى تم الاعلان عنها من قبل رئاسة الوزراء دور العرض ملتزمة بها ولكن فى نفس الوقت لا تدر مكاسب مادية على الصناعة خاصة أن الافلام المعروضة قديمة ، وذلك فى مقابل التكاليف التى يتكبدها اصحاب دور العرض بسبب فتح السينما بنسبة 25 % فقط ، حيث ان هناك التزامات اخرى مثل المرتبات والكهرباء والايجار وغيرها من الامور الاخرى.









اما عن خسائر السينما المصرية على مدار الايام الماضية بسبب ضعف الايرادات نرصدها في السطور التالية :









واعتلى فيلم "لص بغداد"، القائمة حيث حصل على إيرادات بلغت 16.400 جنيه، والفيلم بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، وأحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.









وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.









بينما فيلم "الفلوس" جاء فى المرتبة الثانية حيث حقق إيرادات بلغت 16.100 جنيه والفيلم من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.









تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.









وحقق فيلم "بنات ثانوى" ايرادات بلغت قيمتها 3.200 جنيه لياتى فى المركز الثالث والفيلم من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنى، مايان السيد، محمد مهران، محمد الشرنوبي، تامر هاشم.









بينما جاء فى المركز الرابع فيلم "صندوق الدنيا" والذى حقق ايرادات بلغت 900 جنيه والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، عمرو القاضي، باسم سمرة، علاء مرسي، صلاح عبد الله، أحمد كمال، ‏كما يضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف وأبرزهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري، والفيلم من سيناريو وإخراج عماد البهات.







