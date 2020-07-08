لجنة لتسعير إيجارات الأراضي أملاك الدولة.. تفاصيل

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية تشكيل لجنة على أعلى مستوى للقيام بتسعير إيجارات الأراضى أملاك الدولة التى تتم الموافقة على تخصيصها لإقامة مشروعات النفع العام لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بنطاق المحافظة.









جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى، وكيل الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات قطاعات الخدمات والمرافق.









وقال محافظ الدقهلية إن الهدف من هذه اللجنة يتركز فى السعى الدائم للمحافظة بكامل أجهزتها للاستفادة من جميع الأصول وتعظيم موارد الدولة التى يتم من خلالها تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع قطاعات المرافق والخدمات بشكل دائم، وأيضا دعم جهود المحافظة في إقامة مشروعات تنموية جديدة تستهدف أيضا صالح المواطنين.









فى السياق ذاته، كان المجلس التنفيذى وافق فى جلسته اليوم على تخصيص عدد من قطع الأراضى ببعض مراكز ومدن المحافظة لإقامة مشروعات للنفع العام لتقديم الخدمات للمواطنين شملت خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تمت الموافقة على تخصيص 255 م٢ لإقامة محطة صرف صحى بعزبة شامية بمنطقه ليسا الجمالية.









وكذلك الموافقة على تخصيص مساحة 3 قراريط و21 سهما بناحية شبراويش مركز لاستكمال مساحة تم تخصيصها قبل ذلك 2 فدان لصالح مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحى ضمن البرنامج القومى لصرف صحى القرى الذى يتم تمويله من البنك الدولى، وأيضا الموافقة على تخصيص مساحة 440 م٢ لتنفيذ محطة رفع صرف صحى بقرية نجير مركز دكرنس أيضا ضمن المشروعات الممولة من البنك الدولى، هذا بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض مساحتها 350 م٢ بناحية كفر الوكالة مركز شربين لإنشاء بيارة صرف صحى عليها.









وأيضا الموافقة على تقنين وضع محطة الصرف الصحى المقامة قديما بقرية ميت محسن بمركز ميت غمر على مساحة 700م٢، وأيضا تخصيص مساحة 1400 م٢ ضمن المساحة الكلية لإقامة محطة رفع عليها للصالح العام، على أن يتم تخصيص صافى إجمالى المساحة لاستغلالها فى إقامة سوق حضارية لخدمة أهالى القرية.









كما وافق المجلس خلال اجتماعه على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت سلسيل بإقامة مجمع مصالح بقرية الجعافرة التابعة للمركز.









ويضم المجمع مكتب بريد ومكتب تموين وتضامن اجتماعى، لتقديم الخدمات للمواطنين بالقرية والعزب التابعة، ووافق على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينه نبروه لإقامة مكتب بريد لقرية درين لخدمة القرية.









