AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجنة لتسعير إيجارات الأراضي أملاك الدولة.. تفاصيل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:58 م
لجنة لتسعير ايجارات
لجنة لتسعير ايجارات الاراضى املاك الدولة
Advertisements
همت الحسينى
قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية تشكيل لجنة على أعلى مستوى للقيام بتسعير إيجارات الأراضى أملاك الدولة التى تتم الموافقة على تخصيصها لإقامة مشروعات النفع العام لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بنطاق المحافظة.


جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى، وكيل الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات قطاعات الخدمات والمرافق.


وقال محافظ الدقهلية إن الهدف من هذه اللجنة يتركز فى السعى الدائم للمحافظة بكامل أجهزتها للاستفادة من جميع الأصول وتعظيم موارد الدولة التى يتم من خلالها تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع قطاعات المرافق والخدمات بشكل دائم، وأيضا دعم جهود المحافظة في إقامة مشروعات تنموية جديدة تستهدف أيضا صالح المواطنين.


فى السياق ذاته، كان المجلس التنفيذى وافق فى جلسته اليوم على تخصيص عدد من قطع الأراضى ببعض مراكز ومدن المحافظة لإقامة مشروعات للنفع العام لتقديم الخدمات للمواطنين شملت خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تمت الموافقة على تخصيص 255 م٢ لإقامة محطة صرف صحى بعزبة شامية بمنطقه ليسا الجمالية.


وكذلك الموافقة على تخصيص مساحة 3 قراريط و21 سهما بناحية شبراويش مركز لاستكمال مساحة تم تخصيصها قبل ذلك 2 فدان لصالح مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحى ضمن البرنامج القومى لصرف صحى القرى الذى يتم تمويله من البنك الدولى، وأيضا الموافقة على تخصيص مساحة 440 م٢ لتنفيذ محطة رفع صرف صحى بقرية نجير مركز دكرنس أيضا ضمن المشروعات الممولة من البنك الدولى، هذا بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض مساحتها 350 م٢ بناحية كفر الوكالة مركز شربين لإنشاء بيارة صرف صحى عليها.


وأيضا الموافقة على تقنين وضع محطة الصرف الصحى المقامة قديما بقرية ميت محسن بمركز ميت غمر على مساحة 700م٢، وأيضا تخصيص مساحة 1400 م٢ ضمن المساحة الكلية لإقامة محطة رفع عليها للصالح العام، على أن يتم تخصيص صافى إجمالى المساحة لاستغلالها فى إقامة سوق حضارية لخدمة أهالى القرية.


كما وافق المجلس خلال اجتماعه على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت سلسيل بإقامة مجمع مصالح بقرية الجعافرة التابعة للمركز.


ويضم المجمع مكتب بريد ومكتب تموين وتضامن اجتماعى، لتقديم الخدمات للمواطنين بالقرية والعزب التابعة، ووافق على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينه نبروه لإقامة مكتب بريد لقرية درين لخدمة القرية.


وفى نهاية الاجتماع، أكد محافظ الدقهلية لأعضاء الجهاز التنفيذى ضرورة العمل الجاد بروح الفريق الواحد، مشيرا إلى دقة وسرعة الإنجاز من أجل صالح المواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، وقال: "إننا جميعا نعمل من أجل المواطن تحقيقا لرضاه".
لجنة لتسعير إيجارات الأراضي أملاك الدولة.. تفاصيل
لجنة لتسعير إيجارات الأراضي أملاك الدولة.. تفاصيل
لجنة لتسعير إيجارات الأراضي أملاك الدولة.. تفاصيل
لجنة لتسعير إيجارات الأراضي أملاك الدولة.. تفاصيل
لجنة لتسعير إيجارات الأراضي أملاك الدولة.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص قطعة أرض بكفر الدوار لإقامة محطة رفع للصرف الصحى في البحيرة

تخصيص قطعة أرض بالمحمودية لإقامة محطة صرف صحى بسيدى عقبة

الزراعة توافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحي بمركز أبو حمص

لاستكمال أعمال كوبري كفر الدوار.. وزير الزراعة يوافق على تخصيص فدان و19 قيراطا

خلال عام.. 2 مليار و 236 مليون جنيه تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

ترشيحاتنا

مدير اعمال سعد سمير يكشف كواليس تجديد تعاقد اللاعب مع الأهلي

السيطرة على حريق في لافتة كارتة طريق السويس الصحراوي.. صور

عيار 24 بـ 913 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

يضر الكبد .. خطورة الإفراط في تناول عسل النحل يوميا.. شاهد

التعليم: غدًا إجازة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

هيثم فاروق منتقدا الجنايني: أي تشكيل تاريخي لمنتخب مصر بدون صلاح عبث

AdvertisementS

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

قتلا أميرة بعد خروجها من دار تحفيظ القرأن.. طفلا كرداسة: نفذنا ما شاهدناه في المواقع الإباحية

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

بعد قتل زوجها برقبة زجاجة.. 7 معلومات لا تعرفها عن عبير بيبرس

النيابة تصدر قرارا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

دقيقة حدادا على روحه..مجلس الوزراء ينعي الفريق العصار فى أول اجتماع بعد وفاته

عادة خاطئة أثناء الاستحمام فى الصيف تهددك بمشاكل فى القلب والشرايين

ننشر أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت والبط

وفاة والدة الفنان محمد علاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الكاجوال.. إيمى طلعت زكريا تستعيد ذكريات برفقة والدها

بـ فستان أحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2020.. اليابان تتصدر وتراجع أمريكي ملحوظ