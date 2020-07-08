نشرة أخبار التوك شو.. مقترح برلماني بشأن إيجار الشقق المغلقة.. الري تؤكد: الوزارة مسئولة عن الشق الفني لمفاوضات سد النهضة.. والتنمية المحلية توقف تراخيص البناء 6 أشهر في هذه المحافظات

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الأربعاء، العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية:





قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه منذ عام 2012 والبرلمان يعمل على قانون الإيجار، وتوصل إلى أفكار عديدة ولها عدة محاور.









وأضاف "مخاليف"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على القناة الأولى"، أن المحور الأول هو الشقق المغلقة، بمعنى أنه بمجرد أن يثبت أن الشقة مغلقة لمدة ثلاث سنوات، فتتحرر العلاقة على الفور لصالح المالك.









وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ذلك يتم من خلال لجان وأبحاث تقوم بها وزارة الإسكان لإثبات صحة القول أو نفيه من خلال تتبع كمية استهلالك الكهرباء أو المياه وغيرها.









وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك العديد من السكان التى تحتفظ بالإيجار القديم على اعتبار أن مبلغها قليل جدا شهريا، ولكنها مهدرة وغير منتفع بها.









وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الإيجار القديم أصبح ثورة مهدرة للعديد من الناس، حيث لا يستفيد بها المالك أو المستأجر، منوها إلى أننا لا بد أن نواكب الأسعار والتضخم والنقلة النوعية فى الاقتصاد.





قال المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الرى، إن جميع المؤسسات المصرية شاركت فى مفاوضات سد النهضة، حيث إنها قضية أمن قومى لمصر.









وأضاف "السباعى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن وزارة الرى مسئولة عن الشق الفنى خلال مفاوضات سد النهضة، أما بالنسبة للجوانب السياسية وغيرها فتتولاها جهات أخرى.









وأوضح أن مياه النيل تمثل لمصر حياة ووجودا لملايين المواطنين، متابعا أنه فى حالة عدم وجود مرونة من إثيوبيا فى مسألة سد النهضة، فإن ذلك يضعف الوصول إلى نتيجة واتفاق نهائي.









وأكد أنه ما زالت هناك نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن الإجراءات الفنية والقانونية لسد النهضة.









وأشار إلى أن المفاوض المصرى تحمل كثيرا خلال أكثر من 10 سنوات فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.













قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مخالفات البناء التى تم تنفيذ إزالتها بلغت 8608 حالات على مستوى محافظات الجمهورية قدرت بحوالى مليون ونصف المليون متر.









وأضاف "قاسم"، في خلل مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن كل الجهات المعنية المسئولة فى الدولة دورها أنها تقوم بمراقبة إجراءات المخالفات على تلك العقارات.









وتابع أنه يوجد إيقاف لكل تراخيص البناء لمدة ستة أشهر فى القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.









وأكد أنه فى حالة إنشاء المبنى فى هذا الوقت فلن يتم إيقافه، بل سيتم تقديم الرسومات الهندسية والموقف التنفيذي الخاص بالمبنى وتقديمه للحي ومعرفة الوضع عن طريق لجنة يرأسها محافظ كل محافظة، وتلك اللجنة تضم ممثلين عن الكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية.









قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن النظرة الثاقبة للقيادة السياسية في التوسع في الزراعات هى أحد أسباب تحسن الوضع الزراعي فى مصر، لافتًا إلى أن هناك زيادة في حجم المعروض من الخضراوات والفواكه والذي أثر بشكل كبير على الأسعار.









وأضاف النجيب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نوز"، اليوم الأربعاء، أن أسعار الخضراوات والفواكه انخفضت بنحو 20%، كما أن هناك أصنافا تراجعت أسعارها بنسبة 40%، ومن السلع التي انخفضت هذا الشهر الباذنجان والفلفل والكوسة والخيار.









وأشار إلى أن هناك استقرارا تاما في أسعار البصل والطماطم منذ ما يقرب من 8 أشهر، كما أن سعر المشمش والخوخ منخفض عن العام الماضي بنحو 40%، كما بدأ إنتاج المانجو في التواجد بالأسواق، والتى تشهد انخفاضا في سعرها مضيفًا عندنا زيادة معروض في المانجا، وأصناف كتيرة ستكون في متناول مختلف طبقات الشعب المصري".









وشدد رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، على ضرورة ضبط الأسواق العشوائية، وتنظيمها حفاظا على ثبات الأسعار، حيث يوجد في القاهرة فقط 136 سوقا عشوائية، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن وجود أي زيادة في الأسعار بشكل غير مبرر.









قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المسئول عن التصالح عن العقار المخالف هو مالك العقار نفسه، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمقاولون أو الشركة المالكة للعقار الذين يقوموا ببناء المبنى المخالف تقوم النيابة العسكرية بالتعامل معهم وفقا للقانون.









وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه إذا قام المقاول بإنشاء عشرة مبانٍ مخالفة فسيكون لديه عشر مخالفات بمدينة القاهرة، موضحا أنه لكل مخالفة إضافية تزيد التصالح إلى 250 ألف جنيه.









وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ قانون العقار المخالف على الشركة التى قامت ببنائه أيضا، لافتا إلى أنه إلى جانب مالك العقار فإن المقاول أو الشركة المالكة او المدير أيضا لهم حق التصالح.









وأكد أنه لو المبنى فى محافظة الإسكندرية أو القاهرة فسيكون جدية التصالح 250 ألفا، أما فى حالة وجود المبنى فى مدينة عادية ستكون 160 ألف جنيه.









وأشار إلى أنه فى حالة تحويل المبنى إلى جراج أو شيء أخر يجب التصالح عليه أيضا، ومن المهم أن يأخذ المالك بشهادة بعد التصالح من أجل التأكيد على تصالحه للعقار الخاص به.









قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن هناك عددا كبيرا من التطبيقات تتجسس على الهواتف المحمولة، ويتم اكتشافها تدريجيًا.









وأوضح أن هناك تطبيقات عند تحميلها تكون خالية من أي معومات توضح للمستخدم أنها قد تتجسس على الهاتف، ولكن مع التحديث تظهر ثغرات في البرنامج تجعله قادرا على التجسس عليت معلومات المستخدم.









وأضاف حجاج، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نوز"، اليوم الأربعاء، أن كل التطبيقات والبرامج تتسابق لجمع معلومات عن سلوك المواطنين حتى تعطيهم محتوى تسويقيا يتناسب مع اهتمامهم، مؤكدًا أن تطبيق التيك توك من أكثر التطبيقات التي تجمع معلومات عن المستخدم.









وأكد أن كل سنة فى آخر شهر يناير يتم الإعلان عن التطبيقات التى يتم حذفها من " جوجل ستور" بسبب سوء استخدامها وجمعها معلومات للمستخدم.









ونوه إلى أن التطبيقات العادية التي نقوم بتحميلها كتطبيقات تعديل الصور يكون في جزء لجمع المعلومات، وكذلك فيسبوك به خاصية لجمع المعلومات، مشددا على ضرورة الحد من كمية التطبيقات التي يتم تحميلها على الهاتف، معلقا: "منزلش تطبيقات على الفاضي".



