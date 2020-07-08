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سيارات

محمود حماد: نظام "التربتك" ليس بوابة لتهريب السيارات داخل مصر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات المستعملة، إن قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإعفاء السيارات "التربتك" من الغرامة المقررة هو تسهيل على المواطنين بسبب الوضع الحالي في البلاد.


وأضاف "حماد" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن قرار إعفاء السيارات " التربتك" من الغرامة المقررة هو تصرف رشيد من الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء على الأشخاص الذين علقوا بسبب توقف حركة الملاحة بسبب الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا.


واوضح حماد أن نظام التربتك هو خاص بالسيارات القادمة الى مصر او اى دولة اخرى وتستعمل لفترة مؤقتة داخل الدولة بحسب اتفاقيات دولية وأقصى مدة لها هي 6 أشهر، وبعد ذلك لابد أن تخرج من البلد المتواجدة فيها ثم العودة مرة أخرى.


واكد حماد أن نظام التربتك هو نظام متعارف عليه دوليًا ويضم العديد من الدول لتسهيل مرور السيارات بينها بدون معوقات وبشروط محددة ويعتبر بمثابة رخصة للسيارة.


وتابع ان السيارة "التربتك" عند دخولها الى مصر او اى دولة منضمة لهذه الاتفاقية تكون لها سجل وعند انتهاء مدة تواجدها داخل البلاد يتم مخاطبة مالك السيارة وإبلاغه، وفي حالة عدم الاستجابة يتم فرض غرامات مالية عليه وإبلاغ الجهات المختصة بالواقعة ، لذلك هذا النظام لا يعتبر بوابة خلفية لتهريب السيارات إلى مصر.

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