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برلمان

أبو شقة: لابد من وجود أكثر من حزب قوي على الساحة السياسية

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:02 ص
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا لابد أن نكون أمام حزبين أو 3 أحزاب أقوياء على الساحة السياسية، وذلك بهدف تفعيل المادة 5 من الدستور والتى تنص على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" فى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن هناك حزبان قويان هما الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى، وفى بريطانيا نجد أن هناك أيضا حزبين قويين وهما حزب المحافظين وحزب العمال من خلال وجود تنافس حقيقى على السلطة.

وتابع رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلامن وحينما جئت رئيسا لحزب الوفد أكدت مرارا وتكرارا أن حزب الوفد لا بد أن يكون لاعبا قويا وأساسيا على الساحة السياسية.

واختتم:لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية فى مصر بدون حزب الوفد، وعندما كان حزب الوفد يعارض، كان يعارض بحق، وحينما كان يؤيد فإنه يؤيد الدولة المصرية بكل حق.
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