صنعت 7 شخصيات بـ حركاته..مصممة جرافيك : نفسي أقابل محمد هنيدي .. فيديو

قالت أية ناجي، مصممة جرافيك وصاحبة تصميمات شخصيات الفنان محمد هنيدى، إنها تأثرت بطريقة أداء الفنان محمد هنيدى فى أفلامه منذ طفولتها خاصة وأنه يتقن الشخصية بكامل تفاصيلها .





وأكدت مصممة جرافيك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، إن الفنان محمد هنيدى من افضل الممثلين الذين برعوا فى توصيل كافة تعابير الشخصية للمتلقى بمهارة واحترافية شديدة.





وأشارت آية ناجى، وصاحبة تصميمات شخصيات الفنان محمد هنيدى ، إلى أنها قامت بتصميم 7 شخصيات للفنان محمد هنيدى متضمنة أشهر إيفاهاته بهذه الأفلام وذلك ضمن مشروع تخرجها بقسم الجرافيك.





ولفتت مصممة جرافيك، وصاحبة تصميمات شخصيات هنيدي، إلى أنها تتمنى أن يشاهد الفنان محمد هنيدى ذلك العمل ويثنى على فكرة مشروعها.





برنامج إنبوكس برنامج شبابي تعرضه فضائية صدى البلد 2 يطرح قضايا اجتماعية بطريقة لايت يقدمه 6 إعلاميين ومنهم نورا سامى، نوران عطا الله ، أحمد فاروق ، عمرو أبو جبل .



