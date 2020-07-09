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برلمان

الوفد: عقد مؤتمرات جماهيرية لمرشحينا يتوقف على الموافقات الأمنية

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:03 ص
الدكتور ياسر الهضيبي،
الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن حزب الوفد سيتخذ كل وسائل الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار "الهضيبى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أشكال دعاية حزب الوفد فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ ستشمل السوشيال ميديا واللافتات الانتخابية، مع الأخذ فى الاعتبار اتخاذ الإجراءات الوقائية لعدم الإضرار بالناخبين والمرشحين.

وفيما يتعلق بعقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحينا فى الإنتخابات.. أكد نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الأمر سيتوقف على ضرورة موافقة الجهات الأمنية على عقد هذه المؤتمرات.

كما أوضح أنه فى حالة موافقة الجهات الأمنية على عقد مؤتمرات جماهيرية لمرشحينا فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين المواطنين فى هذه المؤتمرات.
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