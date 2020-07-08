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برلمان

قيادى بالغد: الدولة تقوم بجهود كبيرة في مواجهة فوضى العشوائيات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:13 م
خالد جمال الدين
خالد جمال الدين نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية
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معتز الخصوصى
أكد المهندس خالد جمال الدين نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية وأمين عام الحزب بالجيزة، أن الدولة تقوم بدور مهم في مواجهة فوضى العشوائيات ومخالفات البناء من أجل القضاء على تلك الظاهرة التي مرت عليها سنوات منذ ثورة 25 يناير. 

وقال نائب رئيس الغد فى بيان صحفى له ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية تتناسب مع القوانين المنظمة للقضاء على العشوائيات و التصالح في مخالفات البناء ، لافتا إلى أن هذه الرؤية تهدف لبناء دولة جديدة قادرة على النمو و التطور، رافضة كل أشكال المخالفات أو التجاوز في الاستمرار في مخالفة القانون.

وأشار نائب رئيس حزب الغد، إلى أن الرئيس أعاد الأمن والأمان والاستقرار للدولة مرة أخرى بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو وما وقع على البلاد من انفلات أمني.

موضحا أن في تلك الفترة قام المستغلين ومنعدمى الضمير بالاعتداء على القانون في مخالفة صريحة بالقيام ببناء عقارات مخالفة دون تراخيص والتعدي على الأراضي الزراعية والتعدى على أراضي الدولة الأمر الذي استلزم وقفه جادة من قبل الدولة لفرض سيادتها مرة أخرى وتطبيق القانون على الجميع دون محاباة.

وتابع أمين عام حزب الغد بالجيزة، أن البعض قام بمخالفة شروط التراخيص التطلع إلى الثراء الفاحش على حساب حياة المواطنين، مشيدا بما تقوم به الحكومة حاليا بناءً على توجيهات الرئيس في هدم العقارات المخالفة للبناء، واسترداد اراضي أملاك الدولة، وفرض هيبة القانون.
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