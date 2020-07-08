مرصد الأزهر: حركة الشباب الصومالية أكثر الجماعات الإرهابية نشاطًا في يونيو

شهد شهر يونيو 2020 انخفاضًا نسبيًا في أعداد الضحايا المدنيين في القارة الإفريقية مقارنةً بالشهر الماضي، ليصل عددهم خلال هذا الشهر إلى (361)، في حين كان عدد الضحايا في الشهر الماضي (497).





في المقابل ارتفع عدد المصابين إلى (36)، بينما كان في الشهر الماضي (20) كما بلغ عدد القتلى من الجماعات الإرهابية (192)، كما انخفض عدد العمليات الإرهابية إلى (28) عملية في حين بلغ في الشهر الماضي (32) عملية، بين هجمات انتحارية وتفجيرات.





وإذا كان عدد العمليات الإرهابية قد تقلص خلال هذا الشهر فإن دائرة انتشاره اتسعت أكثر؛ حيث أدت الملاحقات الأمنية للعناصر الإرهابية في القارة الإفريقية بشكل عام وفي غربها بشكل خاص إلى فرار مجموعات إرهابية وفتح ساحة جديد للقتال؛ وذلك مثلما حدث في ساحل العاج؛ حيث شن مسلحون هجومًا إرهابيًا لأول مرة، نتيجة هذا التوسع، ورغم هذا التراجع تبقى بوكو حرام هي الأكثر دموية خلال هذا الشهر.





بينما في هذا الشهر، تصدرت حركة الشباب الصومالية الجماعات الإرهابية الأكثر نشاطًا في القارة بتنفيذها ما يقرب من تسع عمليات إرهابية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.