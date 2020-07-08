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أخبار العالم

روسيا تعرض على مصر والسودان وأثيوبيا المساعدة الفنية لحل أزمة سد النهضة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:19 م
سد النهضة
سد النهضة
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وكالات

ذكرت وكالة روسيا اليوم نقلا عن وكالة تاس الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن روسيا قدمت عرضت تقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا.


ووفقا لـ روسيا اليوم، فقد قال الوزير الروسي: لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم بما في ذلك المساعدة التقنية، هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة، إنهم يعرفون ذلك.

وقال لافروف: أمريكا عرضت على مصر والسودان وأثيوبيا خدماتها، وعقدت عدة اجتماعات في الولايات المتحدة، ورحبنا بالتقدم الذي تم إحرازه، ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع الاتصالات بين الوزراء المسئولين.

كما أكد أن روسيا حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي الحالي.

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