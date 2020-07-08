مقترحات النواب توصي بإطلاق اسم الشهيد الطبيب "محمد السايح " على مدرسة بمراغة .. وتؤجل مقترح تشغيل الوحدة الصحية بوادي القمر 24 ساعة يوميًا للدراسة

مقترحات النواب ..

توافق على إحلال وتجديد مبنى الاسعاف المقام على الطريق الصحراوي بمدخل الكافوري



توافق علي إنشاء مدرسة إعدادية بقرية أبو زريبة- محافظة مطروح



توافق علي مقترح إنشاء عدة مدارس بقرى - مركز بنها – محافظة القليوبية





ووافقت لجنة الاقتراحات علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب همام العادلي، بشأن إطلاق اسم الشهيد طبيب "محمد السايح" على مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة – مركز المراغة – محافظة سوهاج.





كما تم الموافقة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد رسلان، مهدى العمدة، بشأن احتياج مناطق بمحافظة مطروح لبناء مدارس ابتدائية.





كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط والتابعة لوزارة الري لإنشاء مدرسة ابتدائي، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب مهدى العمدة، بشأن إنشاء مدرسة إعدادية بقرية أبو زريبة- محافظة مطروح، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن سرعة إحلال وتجديد مدرسة عزبة الشيخ سليم بقرية درين- مركز نبروه – محافظة الدقهلية.





وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن إنشاء عدة مدارس بقرى - مركز بنها – محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن إقامة مدرسة بكوم إشفين على مساحة 10 قيراط – محافظة القليوبية.





كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن تخصيص مساحة 4800 متر لإقامة مجمع مدارس من تعليم أساسي حتى الثانوية العامة بمنطقة الإسكان الصناعي بالسيوف- محافظة الإسكندرية، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن إنشاء مدرسة إعدادي ومدرسة تجريبي بفناء مدرسة الحرية (1) وتحويل مدرسة سعد بن معاذ لمدرسة ثانوي عام – محافظة الإسكندرية.





وشهد الاجتماع الموافقة عليالاقتراح برغبة المقدم من النائب البدرى أحمد ضيف، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية الزاوية - مركز ومدينة أسيوط (بحرى البلد)، وكذلك علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مدرسة بالقطعة 12 بحوض الساقية – بنى واصل- محافظة سوهاج، ووافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد، بشأن إحلال وتجديد المدرسة الإعدادية بقرية السرارية بمركز سمالوط - وإحلال وتجديد الجناح الموجود بالمدرسة الابتدائية القديمة بقرية السرارية - مركز سمالوط – محافظة المنيا.







كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تشغيل المركز الطبي الحضاري بمدينة قليوب لاستغلاله مستشفى تأمين صحي شامل – محافظة القليوبية.





كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير عدد 2 جهاز أشعة مقطعية (CT) متنقل لمستشفى حميات أسيوط، صدر أسيوط، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن سرعة تنفيذ الأقسام بمستشفى نبروه المركزي (قسطرة القلب، جراحة القلب والصدر، الرمد، وحدة مناظير جهاز هضمي علوى وسفلى وتشخيصية وعلاجية، مركز سموم، مركز حروق، مركز مخ وأعصاب، مركز غسيل كلوى) - محافظة الدقهلية، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد خليل خير الله، أحمد الشريف، بشأن إحلال وتجديد مبنى الاسعاف المقام على الطريق الصحراوي بمدخل الكافوري – محافظة الإسكندرية.





كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن إقامة مستشفى عام بالأرض الكائنة بجوار طب الأسرة بالسيوف بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، ووافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب شريف فخرى، بشأن إنشاء مركز إسعاف وتطوير الوحدة الصحية بقرية بنى حسن الأشراف محافظة المنيا، والإدراج في العام المالي الجديد 2020/2021، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن توفير جهاز MRI أشعة رنين مغناطيسي بمستشفى الواسطي المركزي محافظة بنى سويف.





وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى الطلخاوي، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بوادي القمر لمدة 24 ساعة يوميًا بدائرة الدخيلة محافظة الإسكندرية، لمزيد من الدراسة.





وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام أبو المجد، بشأن تكليف هيئة الأبنية التعليمية بتركيب كاميرات بالمدارس كافة ومرتبطة بمديري المدارس ومديري الإدارات ووكلاء الوزارة لمتابعة أداء العملية التعليمية- محافظة الشرقية، وذلك لمزيد من الدراسة.



كما تم تأجيل اقتراح برغبة من النائب سمير رشاد أبوطالب بشأن إنشاء جناح بنموذج خاص لمدرسة داوود – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

شهد إجتماع لجنة المقترحات والشكاوي اليوم الموافقة على عدد من المقترحات التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب وأيضا أجلت النظر في بعضها ، وقد أوصت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، محافظة سوهاج بسرعة إطلاق اسم الشهيد الطبيب "محمد السايح" على مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة – مركز المراغة – محافظة سوهاج علي المدرسةوقال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، ومقدم الاقتراح برغبة، إن سبب المطالبة بإطلاق اسم الشهيد طبيب محمد السايح علي مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة، هو تكريم للأطقم الطبية لدورها البطولى في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكونهم خط الدفاع الأول في هذه الأزمة.