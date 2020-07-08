بداية من اليوم.. إعادة عرض مسلسل "مأمون وشركاه" لـ عادل إمام

تبدأ قناة MBC مصر إعادة عرض المسلسل الدرامى المميز "مأمون وشركاه" بداية من " الليلة " في تمام الثامنة مساء.





يشهد مُسلسل "مأمون وشركاه" أحداث مُثيرة وساخرة حيث تعاني عائلة مأمون "عادل إمام" من بخله الشديد الذي يفوق كل تصوّر، وأكثر المتضررين هي زوجته حميدة "لبلبة".



وينعكس بخل مأمون "عادل إمام" على علاقته بجميع المحيطين به وأبرزهم صديق عمره "مصطفى فهمي"، وبطبيعة الحال أولاده الأربعة الذين تركوا البلاد لهذا السبب.



وبين تعرّض مأمون وحميدة للسرقة وإكتشاف زوجته حميدة "لبلبة" إمتلاكه 40 مليون جنيه، وتتطور الأحداث وتحمل الكثير من المُفاجأت والقضايا الإجتماعية الشائكة.

يذكر أن مسلسل "مأمون وشركاه" يجمع في بطولته إلى جانب عادل إمام، ولبلبة، كل من مصطفى فهمي، شيرين، كمال أبو ريّة، خالد سليم، خالد سرحان، تامر هجرس، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، هنا الزاهد وآخرين، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.