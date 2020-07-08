أخبار العلوم والتكنولوجيا | الجزيرة وتروكولر يتجسسان على آيفون..تسريب صور iPhone 12

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
شاهد | تسريب صور جديدة توضح أحجام وشكل هواتف iPhone 12 .. فيديو
كشفت تسريبات مصورة تظهر الشكل النهائى الذى ستكون عليه هواتف آيفون iPhone 12 القادمة ، والتى ستصدر نهاية العام الحالى، تحديدًا في شهر نوفمبر القادم، وستكون أربعة هواتف بأحجام مختلفة.
بفضل iOS 14 .. آبل تتيح خدمة QR للمسح الضوئى لتطبيق Apple Pay للدفع الإلكترونى
كشفت شركة آبل Apple عن خاصية جديدة في نظام التشغيل الجديد الذى أعلنت عنه مؤخرا، iOS 14 ، تسمح لمستخدمى آبل باستخدام رمز QR أو الباركود للمسح الضوئى عند استخدام تطبيق Apple Pay للدفع الإلكترونى.
بأرخص الأسعار.. أفضل هواتف هونر Honor في 2020 .. فيديو
فاجأت شركة هونر Honor، العلامة التجارية الفرعية التابعة شركة هواوي الصينية، محبى الهواتف الذكية بإطلاق هواتف بإمكانات عالية، وأسعار رخيصة للغاية، وتناسب جميع الفئات، ويعتبر العام الحالى 2020 هو أكثر هاتف تألقت فيه شركة هونر، ومن أفضل هواتف هونر Honor في 2020 كان هاتف Honor X10 Max 5G، والذى تم إطلاقه مؤخرا.
بهدايا وميزات فريدة للاعبين.. لعبة PUBG Mobile تطلق تحديثا جديدا.. إليك كيفية الحصول عليه
أصدرت لعبة القتال الشهيرة ببجي
موبايل PUBG Mobile، أمس الثلاثاء، تحديثا جديدا لشهر يوليو يحمل الإصدار رقم .19.0، والذي سيجلب معه بعض التغييرات والتحسينات على اللعبة من بينا خريطة جديدة حصرية تسمى Livik.
أبرزها الجزيرة وتروكولر.. 50 تطبيقا شهيرا يتجسس سرا على هاتفك الآيفون
منذ أن تم الإعلان عن نظام التشغيل iOS 14
، أصبح محرجا للعديد من الأسماء الكبيرة فى صناعة التطبيقات، حيث يواصل نظام تشغيل آبل
الجديد الكشف عن التطبيقات التى تصل سرا إلى الحافظة العالمية clipboard، التى تساعد المستخدمين على نسخ ولصق المحتوى.
باسم كورونا.. هاكرز يستهدفون مستخدمي مايكروسوفت في 62 دولة
قالت شركة مايكروسوفت Microsoft
، إنها اتخذت إجراءات قانونية لوقف حملة اختراق واسعة النطاق تتعلق بفيروس كورونا
المستجد COVID-19.
آبل تكشف عن مميزات جديدة لـiOS 14..تعرف عليها
بعدما كشفت عن نظامها الجديد iOS 14 فى مؤتمرها السنوي للمطورين بالشهر الماضي، بات الملايين حول العالم ينتظرونه لما يوفره من مميزات ستمد هواتفه بكل ميزات أندرويد، مع الإحتفاظ بنفس نظام آيفون الشهير بكامل أناقته، وهو هدف العلامة الأمريكية الفاخرة لإرضاء عملائها وتحسين جودة هواتفها.