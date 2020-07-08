AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا | الجزيرة وتروكولر يتجسسان على آيفون..تسريب صور iPhone 12

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:

شاهد | تسريب صور جديدة توضح أحجام وشكل هواتف iPhone 12 .. فيديو
كشفت تسريبات مصورة تظهر الشكل النهائى الذى ستكون عليه هواتف آيفون iPhone 12  القادمة ، والتى ستصدر نهاية العام الحالى، تحديدًا في شهر نوفمبر القادم، وستكون أربعة هواتف بأحجام مختلفة. 

بفضل iOS 14 .. آبل تتيح خدمة QR للمسح الضوئى لتطبيق Apple Pay للدفع الإلكترونى
 كشفت شركة آبل Apple عن خاصية جديدة في نظام التشغيل الجديد الذى أعلنت عنه مؤخرا، iOS 14 ، تسمح لمستخدمى آبل باستخدام رمز QR أو الباركود للمسح الضوئى عند استخدام تطبيق Apple Pay للدفع الإلكترونى. 

بأرخص الأسعار.. أفضل هواتف هونر Honor في 2020 .. فيديو
فاجأت شركة هونر Honor، العلامة التجارية الفرعية التابعة شركة هواوي الصينية، محبى الهواتف الذكية بإطلاق هواتف بإمكانات عالية، وأسعار رخيصة للغاية، وتناسب جميع الفئات، ويعتبر العام الحالى 2020 هو أكثر هاتف تألقت فيه شركة هونر، ومن أفضل هواتف هونر Honor في 2020 كان هاتف Honor X10 Max 5G، والذى تم إطلاقه مؤخرا. 

بهدايا وميزات فريدة للاعبين.. لعبة PUBG Mobile تطلق تحديثا جديدا.. إليك كيفية الحصول عليه
أصدرت لعبة القتال الشهيرة ببجي موبايل PUBG Mobile، أمس الثلاثاء، تحديثا جديدا لشهر يوليو يحمل الإصدار رقم .19.0، والذي سيجلب معه بعض التغييرات والتحسينات على اللعبة من بينا خريطة جديدة حصرية تسمى Livik.

أبرزها الجزيرة وتروكولر.. 50 تطبيقا شهيرا يتجسس سرا على هاتفك الآيفون
منذ أن تم الإعلان عن نظام التشغيل iOS 14، أصبح محرجا للعديد من الأسماء الكبيرة فى صناعة التطبيقات، حيث يواصل نظام تشغيل آبل الجديد الكشف عن التطبيقات التى تصل سرا إلى الحافظة العالمية clipboard، التى تساعد المستخدمين على نسخ ولصق المحتوى.

باسم كورونا.. هاكرز يستهدفون مستخدمي مايكروسوفت في 62 دولة
قالت شركة مايكروسوفت Microsoft، إنها اتخذت إجراءات قانونية لوقف حملة اختراق واسعة النطاق تتعلق بفيروس كورونا المستجد COVID-19. 

آبل تكشف عن مميزات جديدة لـiOS 14..تعرف عليها
بعدما كشفت عن نظامها الجديد iOS 14 فى مؤتمرها السنوي للمطورين بالشهر الماضي، بات الملايين حول العالم ينتظرونه لما يوفره من مميزات ستمد هواتفه بكل ميزات أندرويد، مع الإحتفاظ بنفس نظام آيفون الشهير بكامل أناقته، وهو هدف العلامة الأمريكية الفاخرة لإرضاء عملائها وتحسين جودة هواتفها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إل جي تعلن رسميا عن هاتف LG Velvet.. و8 حقائق لا تعلمها عن واتسآب.. وتطبيق يزيد سرعة الإنترنت 4 أضعاف

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هونر تعلن رسميا عن هاتفي Play 4 Pro وPlay 4.. وكيفية إجراء مكالمة جماعية على واتساب لـ 50 شخصا

مشكلة فى هواتف آيفون 11.. تفاصيل

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اقتني آيفون 7 بـ4000 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مميزات iOS 14 من أبل

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تساعد السائقين في تجنب الإشارة الحمراء.. Oppo تكشف عن Reno3 A.. تعرف على السعر والمواصفات

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ضربة قاضية لخدمة واتساب الجديدة بالبرازيل.. وشاومي تطلق هاتف Redmi 9 بسعر 115 دولار

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد يهاجم الجنايني: تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية ظالمة

القوى العاملة: صرف 331 مليون جنيه إعانات لـ 288 ألف عامل بـ 2898 منشأة متضررة من كورونا

عادة خاطئة أثناء الاستحمام فى الصيف تهددك بمشاكل فى القلب والشرايين

مبلغ ضخم.. تعرف على تكلفة هرب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزعتر مع الزيت ؟

لمدة 18 ساعة.. قطع المياه عن 7 مناطق رئيسية في القاهرة غدًا

AdvertisementS

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

بعد قتل زوجها برقبة زجاجة.. 7 معلومات لا تعرفها عن عبير بيبرس

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

بأمر الفيفا 4 سنوات.. مجدي عبدالغني: إجراء انتخابات مجلس اتحاد الكرة لمدة عام "كلام كفتة"

عادة خاطئة أثناء الاستحمام فى الصيف تهددك بمشاكل فى القلب والشرايين

النيابة تصدر قرارا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق

حقيقة إصابة شريف منير بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم شائعة.. الفواكه والخضراوات العضوية تحمي من الإصابة بكورونا

بفستان جذاب.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

صراع الشقراء والسمراء.. فاتن حمامة ونادية لطفي صداقة بنكهة الغيرة