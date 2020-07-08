أحمد مجاهد يهاجم الجنايني: تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية ظالمة

شنّ المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق هجومًا ضاريًا على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لادارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد اختياره تشكيلة تضم أفضل 11 لاعبا فى الكرة المصرية.







وقال أحمد مجاهد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "منتهى الظلم للعشرات من اللاعبين أن نختار تشكيل ونتصور انه المثالي أو التاريخي في العالم أو لمنتخب مصر أو حتى الأندية لأن العوامل والمتغيرات والظروف كثيرة ومتفاوتة بين جيل وأخر وطريقة لعب وأخرى ومجموعة وأخرى".





وأضاف أحمد مجاهد أنه "لايوجد من رأى كل اللاعبين من عشرينات القرن الماضي حتى الأن ومن الحكمة والخبرة بل ومن العدل ألا ننزلق لهذه المقارنات أبدًا خاصة لمن هم في مواقع المسئولية".





