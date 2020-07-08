أحمد مجاهد يهاجم الجنايني: تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية ظالمة

شنّ المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق هجومًا ضاريًا على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لادارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد اختياره تشكيلة تضم أفضل 11 لاعبا فى الكرة المصرية.
وقال أحمد مجاهد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "منتهى الظلم للعشرات من اللاعبين أن نختار تشكيل ونتصور انه المثالي أو التاريخي في العالم أو لمنتخب مصر أو حتى الأندية لأن العوامل والمتغيرات والظروف كثيرة ومتفاوتة بين جيل وأخر وطريقة لعب وأخرى ومجموعة وأخرى".
وأضاف أحمد مجاهد أنه "لايوجد من رأى كل اللاعبين من عشرينات القرن الماضي حتى الأن ومن الحكمة والخبرة بل ومن العدل ألا ننزلق لهذه المقارنات أبدًا خاصة لمن هم في مواقع المسئولية".
يذكر ان عمرو الجنايني أثار الجدل بالتشكيلة المثالية التي اختارها لأفضل 11 لاعباً في تاريخ الكرة المصرية، خلال ظهوره التلفزيوني عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه العالمي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق. وجاءت التشكيلة التي اختارها عمرو الجنايني كالتالي.. حراسة المرمى إكرامي الشحات خط الدفاع: ماهر همام - إبراهيم يوسف - إبراهيم حسن - محمد عبد الشافي خط الوسط: محمد شوقي - حسام غالي - حسن شحاتة - حازم إمام خط الهجوم: حسام حسن - محمود الخطيب.