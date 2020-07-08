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تكنولوجيا

TCL هاتف جديد فى السوق المصرى و"اتصال" الموزع الحصري

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:27 م
هاتف TCL PLEX
هاتف TCL PLEX
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احمد عبد القوى
تبدأ شركة TCL  العالميه نشاطها داخل السوق المحلى لتقتحم سوق الهواتف المحمول فى مصر وذلك بعد أن أختارت شركة " اتصال"موزعا حصريا لها. 

وتعد TCL من العلامات التجارية العالمية الرائده التى تأسست عام ١٩٩٩ وحققت نجاحات عديده بهواتفها الشهيره "بلاك بيرى وبالما" ، بينما قررت الشركة العالمية ان تطلق هواتف تحمل نفس اسم الشركة المنتجه و هى هواتف TCL كعلامه تجارية جديده تنافس بها داخل أسواق هواتف المحمول. 


وتنتشر العلامة التجارية TCL فى اكثر من ١٦٠ دوله حول العالم منها دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية واوروبا ودول اسيا وأفريقيا ، حيث تميزت الشركة فى عمليات التطوير والأبحاث مما جعلها صاحبه علامه تجاريه مميزه فى مجال التلفزيونات ومنتجات المنزل الذكية ، حيث تصدر شركة TCL العالميه اكثر من ١٠ ملايين جهاز للعالم  شهريا ، بينما تخصصت علامه TCL الخاصه بالهواتف الذكية فى انتاج الهواتف المصاحبة للإمكانيات الكبرى والموجهه لفئه المستخدمين المهتمون بالمشاهدة و الملتيمديا و التصوير.     


وكانت الشركة قد أطلقت لأول مره فى العالم هاتف ذكى يحمل علامتها الشهيرة TCL خلال العام الماضى ٢٠١٩ حيث عرضت مجموعه من هواتفها المميزه  داخل لاس فيجاس بأمريكا فى اكبر المعارض المتخصصه فى مجال الهواتف المحمول والمنتجات التكنولوجيه ،وقدمت وقتها اول تليفون يعمل بتقنية ال5Gوالمفترض إطلاقه اخر العام الحالي تجاريا .   


وتعد TCL من الشركات القليله علي مستوى العالم  التى تمتلك تراخيص لاستخدام تكنولوجيا 5G، حيث بدات فى صناعه هاتف يعمل بتقنيه ال 5G  من ٢٠١٥ بعمل الأبحاث الخاصه به وقامت بصناعته فى ٢٠١٨ وأطلقته فى٢٠١٩  كأول هاتف تجارى فى الصين باحد المعارض الكبرى هناك .     


وتتميز هواتف TCL بتصميماتها الفريده وشاشتها عاليه الجوده التى تعكس الصفاء و تظهر الالوان علي طبيعتها بصوره اكثر وضوحا عن غيرها مع تقنيه NXTVISION ، كما تتميز بكاميرا عاليه الدقه .     كما تم تصنيع الهواتف الخاصه ب TCL للتعامل مع التطبيقات بصوره اكثر دقه وراحه للعملاء، حيث تقوم بتظبيط الخصائص علي حسب الاحتياج ، فمثلا عند احتياجك لقراءه شيئا علي الهاتف ، فانه يقوم  بظبطه اتوماتيكيا علي الاضاءه المناسبه الخاصه بك لتكون اكثر راحه للعيون.    
 

وتقوم العلامه التجاريه TCL العالمية بتصنيع  هواتف ذكيه وتابلت ذكى و اجهزه قابله للارتداء ويمكنهم جميعا الاتصال بالاجهزه المنزليه الذكيه بدقه وتميز .   


الجدير بالذكر ان العلامه التجارية TCL هي العلامه رقم ١ فى امريكا فى مجال الاجهزه المنزليه والتلفزيونات، كما قامت الشركة بتوسيع دائره منتجاتها لتشمل الهواتف الذكية حتى تحقق التكامل وتقدم كل ما يحتاجه العملاء من أجهزة تكنولوجيه اكثر تطورًا وذكاء .   


ويتم اطلاق أول هاتف للشركة وهو هاتف TCL PLEX  فى السوق المصرى خلال الأيام القليله القادمه من خلال منصه "سوق دوت كوم" احدى شركات امازون التى تعد شريكًا استراتيجيًا لشركة  TCL العالميه داخل امريكا واوروبا ، حيث تقوم أمازون بتسويق كل منتجات الشركة ، وهو ما جعل الانطلاقه داخل السوق المصرى من خلالها ، حيث قررت الشركة أن تخوض الساحه التنافسية بقوة معتمده علي تقديم منتج اكثر تطور وجوده بأسعار تنافسيه تناسب السوق المصرى. 


الجدير بالذكر أن شركة اتصال، الموزع الحصرى لكل من منتجات شركة هونر وشركة أنكر وحصلت على حق توزيع شركة TCL لتقدم مجموعات متنوعه ومميزة تخدم كافة أذواق المستخدمين.
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