الشاعرة الجزائرية ربيعة تستعرض روايتها «قلب الملاك الآلي» بالأعلى للثقافة

تستعرض الروائية والشاعرة الجزائرية ربيعة جلطي، في مقطع فيديو مساء اليوم، الخميس، جزءا من روايتها "قلب الملاك الآلي"؛ ضمن مبادرة "اقرا معانا" الذى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى.





كان ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بعنوان "الثقافة بين إيديك".





وتتضمن سلسلة "اقرأ معانا" قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات، أو لفصل من كتابه أو روايته، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية، ويقدمها للمهتمين بصوته، مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل بحد أقصى 10 إلي 15 دقيقة.



