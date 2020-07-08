حفظ ماء وجه أم تصعيد.. تركيا تعلن عن مناورات بحرية ضخمة بالسواحل الليبية

لا يزال رجب طيب أردوغان، يبحث عن نفسه الضائعة في شوارع طرابلس، وذلك عقب اللطمة الكبرى التي تعرض لها في أعقاب قصف معداته العسكرية في قاعدة الوطية الليبية، بعد ساعات من إتمام تركيبها وتجهيزها، على يد الجيش الوطني الليبي.





ونتيجة لذلك وفي محاولة لحفظ ماء الوجه، أعلنت البحرية التركية إجراء مناورات عسكرية بحرية ضخمة قبالة الساحل الليبي خلال الفترة المقبلة.





وقالت البحرية التركية، إن المناورات المقبلة قبالة السواحل الليبية، سيكون أسمها "نتفكيس"، حيث سيتم إجراؤها في 3 مناطق مختلفة.





وكشفت وسائل إعلام موالية لأردوغان أن هذه المناورات ستكون في المياه الدولية، وستضم 17 طائرة حربية، و8 سفن تركية.





وجاءت هذه المناورات عقب الزيارة التي قام بها قائد البحرية التركية برفقة وزير الدفاع للعاصمة الليبية طرابلس.





وأعلن الجيش الوطني الليبي منذ أيام تنفيذ ضربات جوية ناجحة على قاعدة الوطية الليبية، ما أدى إلى تدمير نظام الدفاع الجوي التركي في داخل القاعدة ومقتل عدد من العسكريين الأتراك.