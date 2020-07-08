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أخبار البلد

الحكومة: نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية لـ التعليم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يستمر العاملون بوحدة شهادة النيل الدولية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويستمر العمل بالوحدة وما يتبعها من مدارس وغيرها بذات الأنظمة واللوائح والقرارات السارية حاليًا، وذلك لحين صدور الضوابط المنظمة للوحدة، وما يتبعها ونظم العاملين بها من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

كما وافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة عام بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة.

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الحكومة: نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية لـ التعليم
الحكومة: نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية لـ التعليم
الحكومة: نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية لـ التعليم
الحكومة: نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية لـ التعليم
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