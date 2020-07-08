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محافظات

بدء الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة لطالبي الترشح لمجلس الشيوخ من أبناء بني سويف

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:59 م
الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف أنه تم اليوم بدء توقيع  الكشف الطبي  لطالبى الترشح لمجلس الشيوخ  ، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات ، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية ، وبالتنسيق مع المجلس الطبي ( القومسيون ) ، ومستشفى الصحة النفسية بالمحافظة.


كما تم تخصيص المستشفى التخصصي ( بني سويف العام سابقا ) ، ومستشفى ناصر العام ، للكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ  ،ويتم ذلك كله من 9 صباحا حتى 7 مساءً من كل يوم حتى يوم السبت القادم ،  حيث يتم اجراء الفحوص الطبية والتحاليل اللازمة للمترشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له ، وتحرر تقارير بالنتيجة تسلم إلى طالب الترشح شخصيا ، مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذه التقارير ، يحتفظ بها المستشفيان  والمعامل فى سجل يخصص لهذا الغرض فقط ، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقررها وزارة الصحة.


جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي يعرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف ، على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمتابعة مستجدات المنظومة الصحية ، والجهود المبذولة في تنفيذ توجيهات وتكليفات الدولة ، وخطة المحافظة في هذا الشأن ، والتي تتضمن أيضا جهود مجابهة كورونا وغيرها من جهود المنظومة الصحية في مختلف المجالات الطبية والعلاجية 


وطالب محافظ بني سويف بالعمل  على توفير التيسيرات اللازمة ، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة فيما يتعلق بتوقيع الكشف  الطبي على طالبي الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ، وذلك حسب ما أصدرته  الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 35  لسنة  2020  الخاص بهذا الشأن ، مشددا على تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية وفقا للاجراءات والتعليمات المتبعة 


ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أنه جار تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ ، والتي تعتبر شرطا أساسيا وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات ، لامكانية الترشح لذلك الاستحقاق الديموقراطي ، وأنه يتم باستمرار الاجتماع بكافة الأطراف المعنية لمناقشة ألية العمل ، مشيرا إلى أنه سيتم اطلاع محافظ بني سويف "بشكل لحظي "  بكل المستجدات في هذا الشأن بجانب مستجدات الملف الصحي في كافة المناحي.
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