بدء الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة لطالبي الترشح لمجلس الشيوخ من أبناء بني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف أنه تم اليوم بدء توقيع الكشف الطبي لطالبى الترشح لمجلس الشيوخ ، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات ، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية ، وبالتنسيق مع المجلس الطبي ( القومسيون ) ، ومستشفى الصحة النفسية بالمحافظة.









كما تم تخصيص المستشفى التخصصي ( بني سويف العام سابقا ) ، ومستشفى ناصر العام ، للكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ ،ويتم ذلك كله من 9 صباحا حتى 7 مساءً من كل يوم حتى يوم السبت القادم ، حيث يتم اجراء الفحوص الطبية والتحاليل اللازمة للمترشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له ، وتحرر تقارير بالنتيجة تسلم إلى طالب الترشح شخصيا ، مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذه التقارير ، يحتفظ بها المستشفيان والمعامل فى سجل يخصص لهذا الغرض فقط ، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقررها وزارة الصحة.









جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي يعرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف ، على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمتابعة مستجدات المنظومة الصحية ، والجهود المبذولة في تنفيذ توجيهات وتكليفات الدولة ، وخطة المحافظة في هذا الشأن ، والتي تتضمن أيضا جهود مجابهة كورونا وغيرها من جهود المنظومة الصحية في مختلف المجالات الطبية والعلاجية









وطالب محافظ بني سويف بالعمل على توفير التيسيرات اللازمة ، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ، وذلك حسب ما أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 35 لسنة 2020 الخاص بهذا الشأن ، مشددا على تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية وفقا للاجراءات والتعليمات المتبعة







