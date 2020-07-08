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حوادث

الإخوان اعتمدوا على مجموعة من المفلسين.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:34 م
جمال عيد
جمال عيد
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مصطفى رماح
هاجم رواد السوشبال ميديا جمال عيد بسبب ترديد اكاذيب جماعة الاخوان الارهابية والتى تريد من خلالها زعزعة الأمن والاستقرار .

قال أحد رواد السوشيال ميديا: "فين الإختفاء القسري .. ومين إختفي قسريا وبتدور عليه مش كل واحد النيابة تحبسه يبقي إختفاء قسري في عرفكم".

وأضاف فى تعليق اخر : "محاولات جماعة الإخوان من خلال جمال عيد لإحياء إدعاءات قديمة ثبت عدم صحتها، وهو ما يطلق عليه
الاختفاء القسري مصيرها الفشل"، مضيفا: "إفلاس الإخوان .. إعتمدوا على مجموعة من المفلسين وعلى رأسهم جمال عيد لإحياء إدعاءات ثبت كذبها وجمال عيد يتجاوب معها طالما أن هناك من يدفع أكتر شخص حظي بإحتقار الرأي العام جمال عيد أنه شخص يتحدث عن الشي ونقيضه ولا يجد ما يقوله سوى بعض الإسطوانات القديمة التي ثبت عدم صحتها أمام الرأي العام".

وقال آخر : "هذا الشخص الكذاب أصبح يستحق العقاب والقصاص منه بالقانون لمحاولته الدائمة لتخريب العقول وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة وإن كان عديم الأثر لأنه فقد ثقة الجميع حتى من يقومون بتشغيله".
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