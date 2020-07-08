لن نسمح بالغش.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إجراءات رادعة تنتظر المخالفين

أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال المؤتمر الصحفي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، أن امتحان الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي بالشهادة الثانوية، مر دون شكاوى تتعلق بعدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان والذي زاد إلى ساعتين بدلًا من ساعة ونصف عن العام الماضي، إضافة إلى عدم وجود أي نقاط من خارج المنهج.





وشدد الشيخ على خليل على أن الأزهر لن يسمع بالغش أو عدم الالتزام داخل اللجان، مؤكدًا أن المخالفين ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة.





وأشاد بحالة الانضباط والهدوء والالتزام بالاجراءات الاحترازية سواء من الطلاب أو المراقبين.





وأوضح عدم صحة الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بإلغاء امتحانات شهادات القراءات، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.





ونوه إلى أن الأخبار الرسمية التي تصدر عن الأزهر يتم نشرها على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف وبوابته الإلكترونية، لافتًا أن 8 أغسطس المقبل هو بداية أعمال امتحانات الدور الأول للقراءات بمراحلها الثلاث للعام 2019-2020، والتي تنتهي يوم 17 من نفس الشهر، وقد نشر الأزهر عبر بوابته الالكترونية جداول امتحانات القراءات في كافة المراحل والتخصصات.





وأشار خليل إلى أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت اليوم من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، وتمثلت الحالات في الآتي :





- 4 حالات غش بالهاتف المحمول.

- 7 حالات غش ورقي.

- تم إلغاء ندب رئيس كنترول؛ للإخلال بالواجب الوظيفي.

- رصد 23 حالة إخلال، ما بين شطب على إجابات أو تمزيق أوراق الغجابة

- إلغاء ندب زائرة صحية لإهمالها وتقصيرها في مساعدة الطلاب

- قبول عذر 4 أعضاء لظروفهم الصحية

- تعطل 3 أجهزة كشف معادن





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/ 2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

و