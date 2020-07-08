شريف رفعت: مياه حمام السباحة لا تنقل عدوى كورونا .. فيديو

قال الدكتور شريف رفعت ، استاذ ورئيس قسم الامراض الصدرية بجامعة الفيوم ، إننا نعظم من فيروس كورونا فهو مضاعفات الانفلونزا وخاصته الوحيدة سرعة الانتشار ليس الا ، منوها الى ان تحليل الفيروس يتم تحت اشراف من الطبيب المتخصص فقط .









واضاف الدكتور شريف رفعت ، من خلال حوارة ببرنامج ، راجل و2 ستات ، المذاع على فضائية ، ON E ، أننا لابد ان نتعامل مع الكوفيد 19 بشكل من الوقاية الجيدة تحت اى ظرف.









واشار استاذ ورئيس قسم الامراض الصدرية بجامعة الفيوم ، الى ان الفيروس يدخل للجهاز التنفسى عن طريق الانف او العين او الفم ، مؤكدا ان الكمامة مهمه جدا لحماية الانف والفم ، مشددا فى التعامل عن ملامسة الوجه باليد بحرص حتى نتجنب ملامسة العين .









وتابع استاذ ورئيس قسم الامراض الصدرية بجامعة الفيوم ، أن الوقاية اهم من العلاج ، ولفت الى ان الفيروس ينتقل عن طريق اكياس السوبر ماركت كبحث علمى وانما عمليا لا يحدث ذلك ، بمعنى ان طالما العامل يلتزم بارتداء الكمامة ولا يحمل المرض اذا لا ينتقل عن طريق الاكياس او المعلبات وغيرها .







