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شريف رفعت: مياه حمام السباحة لا تنقل عدوى كورونا .. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:56 م
كوفيد 19
كوفيد 19
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ريهام فيكتور
قال الدكتور شريف رفعت ، استاذ ورئيس قسم الامراض الصدرية بجامعة الفيوم ، إننا نعظم من فيروس كورونا فهو مضاعفات الانفلونزا وخاصته الوحيدة سرعة الانتشار ليس الا ، منوها الى ان تحليل الفيروس يتم تحت اشراف من الطبيب المتخصص فقط .


واضاف الدكتور شريف رفعت ، من خلال حوارة ببرنامج ، راجل و2 ستات ، المذاع على فضائية ، ON E ، أننا لابد ان نتعامل مع الكوفيد 19 بشكل من الوقاية الجيدة تحت اى ظرف.


واشار  استاذ ورئيس قسم الامراض الصدرية بجامعة الفيوم ، الى ان الفيروس يدخل للجهاز التنفسى عن طريق الانف او العين او الفم ، مؤكدا ان الكمامة مهمه جدا لحماية الانف والفم ، مشددا فى التعامل عن ملامسة الوجه باليد بحرص حتى نتجنب ملامسة العين .


وتابع استاذ ورئيس قسم الامراض الصدرية بجامعة الفيوم ، أن الوقاية اهم من العلاج ، ولفت الى ان الفيروس ينتقل عن طريق اكياس السوبر ماركت كبحث علمى وانما عمليا لا يحدث ذلك ، بمعنى ان طالما العامل يلتزم بارتداء الكمامة ولا يحمل المرض اذا لا ينتقل عن طريق الاكياس او المعلبات وغيرها .


واكد استاذ ورئيس قسم الامراض الصدرية بجامعة الفيوم ، ان مياه حمام السباحة نفسه لا ينقل عدوى كورونا ، وانما الامر الاول والاخير يتعلق بمدى وعى الناس وتعاملهم مع الوباء .
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