جنوب أفريقيا في مجلس الأمن: ندين دخول الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا

قالت وزيرة خارجية جنوب افريقيا، إن جنوب أفريقيا تدعم كل مجهودات الاتحاد الافريقي نحو إعادة الاستقرار في ليبيا .





وأضافت في كلمتها في مجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا، قائلة: " يجب ان تنتهي التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا، و ليبيا جزء لا يتجزأ من أفريقيا وندعو كل الأطراف المعنية في ليبيا العمل سويا لإعادة الاستقرار فيها". الأطرافلإعادة





وتابعت: "علينا ان نعمل تحت هدف واحد وهو إنهاء الصراع في ليبيا، ولا يمكن ان يكون هناك حل عسكري في ليبيا وعلينا تجنب هذا تحت اي ظرف ونسعى إلى الاستمرار في البحث عن الحل السلمي السياسي ".





وأكملت: "ننظر بقلق عن عدم وصول كل الأطراف إلى حل مرضي داخل ليبيا".





ولفتت:" الأسلحة والمقاتلين الأجانب يدخلون إلى ليبيا، والاتحاد الأفريقي يدين كل خروقات قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا ".



