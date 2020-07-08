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سيارات

تعرف على أهم أعطال أبواب السيارات.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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احمد قطب - إبراهيم قنديل- ندي حمدي
أجرت عدسة صدي البلد حوار مع" احمد كمال سليم "صاحب احد مراكز صيانة أبواب السيارات عن اهم اعطال ابواب السيارات وأكثرها شهرة ومواعيد الصيانة الدورية للابواب للوقاية من التلف .

في البداية يقول احمد كمال سليم انا اعمل في هذه المهنة منذ أكثر من ١٠ أعوام وتوراثتها ابا عن جد .

وتابع سليم: اعطال الأبواب كثيرة جدا منها تلف ماتور وحدة رفع الزجاج  تلف السنترلوك قطع في احد سلوك التوصيل بسبب العوامل الجوية مثل التراب والرطوبة .

وأشار احمد كمال سليم يجب أن يتم عمل صيانة دورية للابواب كل عامين ويجب أن يتم تغير مفتاح السيارة كل ثلاث أعوام بسبب انه مع الاحتكاك يتاكل ويمكن أن يكون السبب في اعطال اخري .

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وتابع سليم يجب تشحيم وتزيت ماكينات الزجاج كل فترة بالاضافة الي تغير كاوتش الأبواب المتاكل لأنه يتسبب في دخول الماء والأتربة داخل السيارة .

واوضح أحمد كمال سليم ان يمكن تحويل أي سيارة قديمة لتعمل بالريموت كنترول بالاضافة الي إمكانية إضافة وحدة رفع الزجاج بتكاليف بسيطة ١٧٥ جنيها لماكينات الرفع و٤٥٠ جنيها لوحدة الإنذار و٦٥٠ جنيها لماكينات الزجاج للسيارات التي لا يوجد بها زجاج كهربائي .
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